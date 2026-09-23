Леви получил 27 млн. фунтов за увольнение из "Тоттенхэма"

"Тоттенхэму" пришлось раскошелиться на 27 миллионов фунтов ради увольнения Даниэля Леви с поста президента клуба.

Напомним, Леви покинул "Тоттенхэм" в сентябре 2025 после 24 лет работы. Семейство Льюис, которое является крупнейшим акционером "шпор", решило взять управление клубом в свои руки.



По информации The Athletic, расставание с Леви стало большим ударом по бюджету "Тоттенхэма". Компенсация в 27 млн. фунтов сложилась из зарплаты Даниэля, его бонусов за тот год и положенных ему выплат по долгосрочной программе стимулирования клуба.



При этом Леви остается совладельцем "Тоттенхэма" с долей свыше 20 процентов. Его доля оказалась несколько размыта, после того, как семейство Льюис внесло 320 млн. фунтов в капитал клуба, а Даниэль отказался в этом поучаствовать.



Добавим, это одна из самых крупных компенсаций за увольнение среди руководителей клубов Премьер-Лиги, но она все равно не дотягивает до тех 35 млн. фунтов, которые с собой забрала Марина Грановская, покидая "Челси" в 2022 году.