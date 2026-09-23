Леви получил 27 млн. фунтов за увольнение из "Тоттенхэма"
"Тоттенхэму" пришлось раскошелиться на 27 миллионов фунтов ради увольнения Даниэля Леви с поста президента клуба.
Напомним, Леви покинул "Тоттенхэм" в сентябре 2025 после 24 лет работы. Семейство Льюис, которое является крупнейшим акционером "шпор", решило взять управление клубом в свои руки.
По информации The Athletic, расставание с Леви стало большим ударом по бюджету "Тоттенхэма". Компенсация в 27 млн. фунтов сложилась из зарплаты Даниэля, его бонусов за тот год и положенных ему выплат по долгосрочной программе стимулирования клуба.
При этом Леви остается совладельцем "Тоттенхэма" с долей свыше 20 процентов. Его доля оказалась несколько размыта, после того, как семейство Льюис внесло 320 млн. фунтов в капитал клуба, а Даниэль отказался в этом поучаствовать.
Добавим, это одна из самых крупных компенсаций за увольнение среди руководителей клубов Премьер-Лиги, но она все равно не дотягивает до тех 35 млн. фунтов, которые с собой забрала Марина Грановская, покидая "Челси" в 2022 году.
23.09.2026 08:00
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топ- топ- топ- менеджер.
при нём Тоттенхэм был топ-клубом и по сути все лучшее в истории клуба произошли при нём. очень жаль, что он ушёл при не самых лучших обстоятельствах и возможно следовало попрощаться с ним как следует. вот бы его в Сандерленд
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