Бывший полузащитник "Манчестер Сити" Тиджани Рейндерс признался, что уехал в Саудовскую Аравию только из-за денег.

В прошлом месяце "Сити" продал Рейндерса в "Аль-Кадисию" за 51 миллион фунтов. Тиджани ушел от "горожан" после всего одного сезона.



И хотя Рейндерс не так уж плохо себя чувствовал в "Сити", где сыграл 50 матчей во всех соревнованиях, 28-летний голландец не смог отказаться от богатств, которыми его поманили саудовцы.



"Когда моя игровая карьера будет завершена, я больше не хочу работать. Конечно, после моего контракта в "Манчестер Сити" мне бы тоже, наверное, не пришлось работать, но этот переход позволит мне обеспечить будущее следующих поколений своей семьи. Я не собираюсь лгать насчет этого".



"Подписывая этот контракт, я могу быть уверен, что даже мои внуки будут финансово обеспечены, так почему бы не сделать это?"



"Я не могу упрекнуть тех, кто поступает так же. Просто попробуйте сказать "нет", когда вам предлагают такого рода деньги".



"Каждый может занять высокоморальную позицию и сказать: "Я бы никогда так не поступил". Но я вполне уверен, что большинство людей согласились бы. Да и в целом, большинство людей согласились бы на повышение на своей работе".



"Конечно, я хорошо зарабатывал в "Манчестер Сити", но мы говорим о другого рода деньгах, от которых почти невозможно отказаться", — цитирует Рейндерса talkSPORT.