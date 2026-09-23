Суперкомпьютер Opta предсказывает "Тоттенхэму" вылет из Премьер-Лиги

"Тоттенхэм" вылетит из Премьер-Лиги по итогам сезона 2026/27, согласно расчетам суперкомпьютера Opta.

"Тоттенхэм" ужасно начал новый сезон и после пяти первых туров располагается на последнем месте в Премьер-Лиге с двумя набранными очками.



В двух предыдущих сезонах "Тоттенхэм" неизменно занимал 17-ю строчку в Премьер-Лиге, однако суперкомпьютера Opta полагает, что на сей раз "шпоры" наберут 43.12 очков и финишируют только 18-ми, что обернется понижением лондонского клуба в классе.



Статистическая модель, разработанная Opta, оценивает вероятность вылета "Тоттенхэма" из Премьер-Лиги в 29.39%. Выше этот показатель только у "Фулхэма" (42.40%) и "Ковентри" (43.82%).



А вот на противоположном конце таблицы суперкомпьютер отдает предпочтение "Арсеналу", который должен занять первое место с прогнозируемыми 75.91 очками. "Манчестер Сити" будет вторым с 75.33 баллами. В топ-5 также попадают "Ливерпуль" (62.38), "Брайтон" (60.18) и "Челси" (54.59).



