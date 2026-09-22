Мбаппе: "Мама хотела, чтобы я перешел в "Ливерпуль"

Нападающий испанского "Реала" Килиан Мбаппе подтвердил, что он был близок к переходу в "Ливерпуль" в 2017 году.

Минувшим летом бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп уже вспоминал, как вел секретные переговоры с Мбаппе на борту самолета.



По словам Мбаппе, "Ливерпуль" действительно его интересовал, но особенно — его маму. И все же Килиан предпочел отправиться из "Монако" в ПСЖ.



"Мне нужно было принять решение. И да, я был близок к переходу в "Ливерпуль". Моя мама была большой поклонницей Юргена Клоппа, и предпочтительным направлением для моей мамы был "Ливерпуль". Она хотела, чтобы я перешел туда".



"Она совершила первый шаг и отправилась туда на переговоры. Она посетила город, стадион, встретилась с людьми. После этого она такая: "Это замечательный клуб, все так добры, это семейный клуб, большой клуб".



"Она посетила "Энфилд" и влюбилась в него. Она в одиночку посетила несколько матчей, чтобы почувствовать атмосферу, потому что хотела представить меня на этом стадионе".



"Помню, мы были на борту самолета и кружила в небе, пока он (Клопп) объяснял свой проект. Я сказал: "Тебе не нужно уговаривать меня. Ты Юрген Клопп, это "Ливерпуль", великий клуб, и раз я здесь, значит у меня есть некоторый интерес. Но у меня есть другие вещи, другие проекты, и они тоже хороши".



"Это забавная история. Но в итоге я принял решение отправиться в ПСЖ, потому что я родился и вырос в Париже, и не было ощущения лучше, чем показать, что я могу стать звездой в своем родном городе", — сообщил Мбаппе The Athletic.