Клопп рассказал, как "Ливерпуль" пытался заполучить Мбаппе

Бывший главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп рассказал, как "красные" пытались приобрести нападающего Килиана Мбаппе.

Мбаппе сватали в "Ливерпуль" на протяжении многих лет, но самая реальная возможность заполучить Килиана у "красных" была до перехода игрока из "Монако" в ПСЖ в 2017 году.



"Ливерпуль" специально снял частый самолет и провел переговоры с Мбаппе прямо в воздухе, дабы сохранить тайну, но в итоге эти траты себя не оправдали.



"Это был самый дорогой из несостоявшихся трансферов, на которые мы потратились!"



"Мы вылетели из Блэкпула в Ниццу. В Ницце вся семья Мбаппе погрузилась на борт частного самолета с пятью комнатами или вроде того".



"Мы реально потратились. Затем мы кружили в воздухе, разговаривали с семьей, ели хорошую еду".



"Мы кружили в воздухе. Это было великолепно. А затем он отправился в Париж..." — цитирует Клоппа Daily Mail.