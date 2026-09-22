Более 12 клубов хотят арендовать Доумана
Более 12 клубов сделали свои запросы насчет аренды полузащитника "Арсенала" Макса Доумана на вторую половину сезона.
Ранее в сентябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что Доуман может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно.
Артета понимает, что возможности для Доумана получать игровую практику в первой команде "Арсенала" ограничены ввиду чрезвычайно высокой конкуренции, поэтому командировка в другой клуб выглядит логичным решением, которое поможет 16-летнему англичанину продолжить свое развитие.
Публичное заявление Артеты вызвало огромный ажиотаж среди клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа и Лиги Один, которые выстроились в очередь за вундеркиндом "Арсенала".
Например, "Ковентри" готов обеспечить Доумана игровой практикой в Премьер-Лиге, а в Чемпионшипе Макса были бы рады видеть у себя "Бернли", "Норвич" и "Вулверхэмптон".
В Лиге Один на Доумана претендует "Лутон", возглавляемый бывшим игроком "Арсенала" Джеом Уилширом.
Как добавляет TEAMtalk, Англией интерес к Доуману не ограничивается. Арендовать Макса также хотят шотландские гранды "Селтик" и "Рейнджерс".
22.09.2026 17:00
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