Более 12 клубов хотят арендовать Доумана

Более 12 клубов сделали свои запросы насчет аренды полузащитника "Арсенала" Макса Доумана на вторую половину сезона.

Ранее в сентябре главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что Доуман может отправиться в аренду в зимнее трансферное окно.



Артета понимает, что возможности для Доумана получать игровую практику в первой команде "Арсенала" ограничены ввиду чрезвычайно высокой конкуренции, поэтому командировка в другой клуб выглядит логичным решением, которое поможет 16-летнему англичанину продолжить свое развитие.



Публичное заявление Артеты вызвало огромный ажиотаж среди клубов Премьер-Лиги, Чемпионшипа и Лиги Один, которые выстроились в очередь за вундеркиндом "Арсенала".



Например, "Ковентри" готов обеспечить Доумана игровой практикой в Премьер-Лиге, а в Чемпионшипе Макса были бы рады видеть у себя "Бернли", "Норвич" и "Вулверхэмптон".



В Лиге Один на Доумана претендует "Лутон", возглавляемый бывшим игроком "Арсенала" Джеом Уилширом.



Как добавляет TEAMtalk, Англией интерес к Доуману не ограничивается. Арендовать Макса также хотят шотландские гранды "Селтик" и "Рейнджерс".