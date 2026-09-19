"Арсенал" открыт к уходу Доумана в аренду

"Арсенал" готов отправить Макса Доумана в аренду, если это поспособствует развитию юного полузащитника.

В прошлом сезоне Доуман вошел в историю, став самым молодым автором гола в Премьер-Лиге.



В этом сезоне английского первенства 16-летний Доуман пока не сыграл ни минуты и свой первый матч — против "Ипсвича" в Кубке Лиги — провел посреди недели, отметившись дублем.



31 декабря Доуману исполнится 17, что откроет перед ним возможность уйти в аренду, и "Арсенал" открыт к тому, чтобы отправить Макса в другой клуб на вторую половину сезона.



"Каждые шесть месяцев мы будем оценивать положение вещей и как будет лучше для него, а затем мы примем правильное решение".



"Это зависит от множества факторов. Зависит от того, в чем он нуждается, в чем нуждается команда, от доступности игроков в составе, от сыгранных им минут и качества этих минут".



"Мы должны быть открыты, но сейчас фокус на том, чтобы он проявлял себя здесь и приносил пользу команде", — цитирует главного тренера "канониров" Микеля Артету BBC.