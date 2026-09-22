Каррагер призвал Ираолу убрать Вирца из стартового состава на матч с "Сити"
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал главного тренера "красных" Андони Ираолу убрать плеймейкера Флориана Вирца из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".
Каррагер уже сказал, что против "Борнмута" в минувший уикенд Вирц провел один из своих худших матчей в футболке "Ливерпуля".
Сразу после международного перерыва "Ливерпуль" примет на своем поле лидирующий в Премьер-Лиги "Сити", и Каррагер считает, что Ираола обязан принять большое решение, если хочет одержать победу.
"Вирц не попал бы в мой лучший стартовый состав этого "Ливерпуля". Его не может быть в стартовом составе на матч против "Манчестер Сити" дома".
"Что мне пока нравится в Ираоле, так это его смелость принимать большие решения. Райан Гравенберх едва заключил крупный пятилетний контракт с огромными деньгами, потому что они думали, что он и Собослаи будут будущим полузащиты. Он не играет".
"Полагаю, теперь парни в верхних эшелонах клуба смотрят на это и думают: "Мы только что дали ему крупный контракт". Но нет, он не играет".
"Он продолжает менять крайних защитников, он сразу же убрал Джереми Фримпонга. Милош Керкез то играет, то нет. Поэтому он принимает решения".
"Но чем раньше он примет решение по Флориану Вирцу, тем лучше. Надеюсь, это произойдет раньше. Не потому, что мне не нравится Флориан Вирц — я отчаянно желаю парню успехов. Я просто хочу, чтобы "Ливерпуль" одержал победу. Вот и все, по сути", — сообщил Каррагер Sky Sports.
22.09.2026 09:00
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Много болтает. Совсем бестолковый эксперт.
Выезд к Борнмуту один из самых сложных. Не удивительно, что группа атакующих игроков почти себя не проявила. Вирц точно провалил матч, Барколя тоже ничего не дали сделать. В этом матче было бесконечно много борьбы, осознанных атаки было минимально. Ливерпулю лишь на небольшие отрезки времени удавалось заземлить мяч и начать строить игру через позиционный футбол.
Никаких позитивных наблюдений, что мы нанесли этому клубу первое домашнее поражение в 2026 году, что защита проявила себя надежно, никакой похвалы Араухо и Жаке, которые были сверхнадежны. Эту победу можно было добыть кровью и потом, отдав все силы на поле. Команда это сделала и получила результат.
А у Вирца еще все впереди. С каждым матчей клуб будет добавлять, команда будет лучше понимать то, что он них требует Ираола.
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