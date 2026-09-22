Каррагер призвал Ираолу убрать Вирца из стартового состава на матч с "Сити"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер призвал главного тренера "красных" Андони Ираолу убрать плеймейкера Флориана Вирца из стартового состава на матч Премьер-Лиги против "Манчестер Сити".

Каррагер уже сказал, что против "Борнмута" в минувший уикенд Вирц провел один из своих худших матчей в футболке "Ливерпуля".



Сразу после международного перерыва "Ливерпуль" примет на своем поле лидирующий в Премьер-Лиги "Сити", и Каррагер считает, что Ираола обязан принять большое решение, если хочет одержать победу.



"Вирц не попал бы в мой лучший стартовый состав этого "Ливерпуля". Его не может быть в стартовом составе на матч против "Манчестер Сити" дома".



"Что мне пока нравится в Ираоле, так это его смелость принимать большие решения. Райан Гравенберх едва заключил крупный пятилетний контракт с огромными деньгами, потому что они думали, что он и Собослаи будут будущим полузащиты. Он не играет".



"Полагаю, теперь парни в верхних эшелонах клуба смотрят на это и думают: "Мы только что дали ему крупный контракт". Но нет, он не играет".



"Он продолжает менять крайних защитников, он сразу же убрал Джереми Фримпонга. Милош Керкез то играет, то нет. Поэтому он принимает решения".



"Но чем раньше он примет решение по Флориану Вирцу, тем лучше. Надеюсь, это произойдет раньше. Не потому, что мне не нравится Флориан Вирц — я отчаянно желаю парню успехов. Я просто хочу, чтобы "Ливерпуль" одержал победу. Вот и все, по сути", — сообщил Каррагер Sky Sports.