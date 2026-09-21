Каррагер: "Один из слабейших матчей Вирца за "Ливерпуль"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что против "Борнмута" в воскресенье плеймейкер Флориан Вирц провел свой, возможно, худший матч за "красных".

Накануне "Ливерпуль" увез все три очка от "Борнмута" (0:1), который до этого не знал поражений дома в Премьер-Лиге с начала января.



Однако игра Вирца на "Виталити" по-настоящему разочаровала Каррагера, который думает, что год назад "Ливерпуль" переплатил вдвое за Флориана, и тот уже никогда не оправдает ожиданий.



"Вирц снова был по-настоящему плох. Просто никаким. Совершенно ничего не происходило. Это был один из его слабейших матчей в футболке "Ливерпуля", что я видел".



"Я критиковал его за невысокие показатели результативности. Но обычно, когда наблюдаешь за Вирцем, он играет аккуратно и опрятно, он сохраняет контроль над мячом и делает вещи, которые нравятся. Он находит выход из сложных ситуацией, когда обычно ожидаешь, что он потеряет мяч".



"Но причина моего беспокойства в том, что я не считаю форму Вирца плохой с момента его перехода в "Ливерпуль". Вообще-то, я думаю, он такой и есть, как мы его наблюдаем".



"Я переживал насчет Вирца еще 12 месяцев назад. Возможно, тогда было немного преждевременно это говорить, но я и не говорил. Это просто засело у меня в голове".



"Я комментировал выездной матч "Ливерпуля" против "Бернли", когда "Ливерпуль" одержал победу благодаря пенальти Мо Салаха в концовке. И когда я смотрел тот матч, я видел то же самое, что и последние 12 месяцев. Я не видел, как он будет вредить сопернику. Это лишь аккуратно и опрятно. В каком-то смысле такого рода игрок должен стоить половину от того, что заплатил "Ливерпуль".



"Беспокойство насчет Вирца связано тем, что его игра — или его польза для "Ливерпуля" — столь плоха. Мы ожидали, что он приведет "Ливерпуль" к еще одному титулу лиги, к победе в Лиге Чемпионов".



"Я почти думаю, что пропасть до того, чтобы оправдать ожидания людей, слишком велика. Ему не сделать этого. Даже если он немного прибавит, это все равно будет не то, что ожидал получить "Ливерпуль".



"И дело не только в Вирце, это имеет эффект домино. Когда он играет 10-го номера, Доминику Собослаи приходится играть в центре полузащиты. Я не думаю, что Собослаи — центральный полузащитник", — сообщил Каррагер Sky Sports.