"Тоттенхэм" по-прежнему верит в Де Дзерби
Руководство "Тоттенхэма" не помышляет об увольнении главного тренера Роберто Де Дзерби после провального старта нового сезона.
"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место, а также "шпоры" успели вылететь из Кубка Лиги.
"Тоттенхэм" демонстрирует столь удручающие результаты, несмотря на то, что в летнее трансферное окно потратил свыше 300 миллионов фунтов на новых игроков.
Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что Де Дзерби сохраняет поддержку своего руководства, которое заранее понимало, что процесс по налаживанию игры команды не будет быстрым.
В данный момент нет никаких свидетельств, что "Тоттенхэм" задумывается об смене главного тренера, вдобавок это было бы крайне затратно — по слухам, досрочное прекращение пятилетнего контракта Де Дзерби стоило бы клубу примерно 50 млн. фунтов.
21.09.2026 12:00
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Пусть работает , это очень забавно и зрелищно
И многим фанатам из топ-6 намного легче живётся , глядя на ттх
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