"Тоттенхэм" по-прежнему верит в Де Дзерби

Руководство "Тоттенхэма" не помышляет об увольнении главного тренера Роберто Де Дзерби после провального старта нового сезона.

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место, а также "шпоры" успели вылететь из Кубка Лиги.



"Тоттенхэм" демонстрирует столь удручающие результаты, несмотря на то, что в летнее трансферное окно потратил свыше 300 миллионов фунтов на новых игроков.



Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что Де Дзерби сохраняет поддержку своего руководства, которое заранее понимало, что процесс по налаживанию игры команды не будет быстрым.



В данный момент нет никаких свидетельств, что "Тоттенхэм" задумывается об смене главного тренера, вдобавок это было бы крайне затратно — по слухам, досрочное прекращение пятилетнего контракта Де Дзерби стоило бы клубу примерно 50 млн. фунтов.