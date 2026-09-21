"Тоттенхэм" по-прежнему верит в Де Дзерби

Роберто Де Дзерби Руководство "Тоттенхэма" не помышляет об увольнении главного тренера Роберто Де Дзерби после провального старта нового сезона.

"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из пяти первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и сейчас занимает последнее место, а также "шпоры" успели вылететь из Кубка Лиги.

"Тоттенхэм" демонстрирует столь удручающие результаты, несмотря на то, что в летнее трансферное окно потратил свыше 300 миллионов фунтов на новых игроков.

Однако журналист Фабрицио Романо на своем ютуб-канале утверждает, что Де Дзерби сохраняет поддержку своего руководства, которое заранее понимало, что процесс по налаживанию игры команды не будет быстрым.

В данный момент нет никаких свидетельств, что "Тоттенхэм" задумывается об смене главного тренера, вдобавок это было бы крайне затратно — по слухам, досрочное прекращение пятилетнего контракта Де Дзерби стоило бы клубу примерно 50 млн. фунтов.





Метки Де Дзерби, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2026 12:00

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  1. gidro-met 21.09.2026 12:01 # gidro-met
    Пусть работает , это очень забавно и зрелищно

    И многим фанатам из топ-6 намного легче живётся , глядя на ттх

    (ответить)

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