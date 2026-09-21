Кэррик: "Не думаю, что мы выглядели пассивно"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик не согласился с тем, что его команда была слишком пассивна против "Фулхэма".

Во время прямой трансляции матча Премьер-Лиги между "Фулхэмом" и "Юнайтед" в воскресенье экс-защитник "красных дьяволов" Гари Невилл жестко высказался насчет игры команды Кэррика перед автоголом Лисандро Мартинеса.



Однако Кэррик не считает, что игроки "Юнайтед" недостаточно старались. Майкл указывает своему бывшему одноклубнику, что сейчас никто в Премьер-Лиге не может доминировать все 90 минут матча.



"Я не думаю, что мы выглядели пассивно. Думаете, мы были пассивны? Футбол — сложная игра".



"Мы контролировали игру большую часть первого тайма, и показали много хорошего футбола сегодня. Всегда бывают отрезки, когда игра не складывается по-вашему".



"С этим можно поспорить, но в случае с их голом был фол на Матеусе (Кунье), и там случилось два отскока, два оскока в их пользу".



"Ожидать полного доминирования на протяжении всего матча? Не думаю, что кто-либо может это в этой лиге", — цитирует Кэррика Sky Sports.