Невилл: "Худшие 15 минут "Юнайтед", что я когда-либо видел"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жесточайшим образом раскритиковал игру "красных дьяволов" в начале второго тайма против "Фулхэма".

"Юнайтед" оказался в затруднительном положении, когда на 63-й минуте выездного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" Лисандро Мартинес совершил автогол.



По мнению Невилла, это никакое не невезение, и "Юнайтед" был заслуженно наказан за свою пассивную игру.



"Я смотрю "Манчестер Юнайтед" с пяти лет, и это были худшие 15 минут, что я когда-либо видел в их исполнении".



"Они были абсолютно жалкими. Они ходили пешком 15 минут и получили то, что вы заслуживаете в футбольном матче".



"Я еще никогда не видел такого отсутствия стараний, как в эти 15-20 минут. О чем думает Кэррик?" — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.