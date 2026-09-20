Невилл: "Худшие 15 минут "Юнайтед", что я когда-либо видел"
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл жесточайшим образом раскритиковал игру "красных дьяволов" в начале второго тайма против "Фулхэма".
"Юнайтед" оказался в затруднительном положении, когда на 63-й минуте выездного матча Премьер-Лиги против "Фулхэма" Лисандро Мартинес совершил автогол.
По мнению Невилла, это никакое не невезение, и "Юнайтед" был заслуженно наказан за свою пассивную игру.
"Я смотрю "Манчестер Юнайтед" с пяти лет, и это были худшие 15 минут, что я когда-либо видел в их исполнении".
"Они были абсолютно жалкими. Они ходили пешком 15 минут и получили то, что вы заслуживаете в футбольном матче".
"Я еще никогда не видел такого отсутствия стараний, как в эти 15-20 минут. О чем думает Кэррик?" — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.
20.09.2026 21:00
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