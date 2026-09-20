"Тоттенхэм" не отпустил Ришарлисона в "Шабаб Аль-Ахли"

"Тоттенхэм" отклонил предложение "Шабаб Аль-Ахли" из ОАЭ о покупке нападающего Ришарлисона.

На прошлой неделе у Ришарлисона сорвался переход в бразильский клуб "Васко да Гама", который уже согласовал с "Тоттенхэмом" размер компенсации, но не смог договориться с соотечественником об условиях личного контракта.



Немногим ранее у Ришарлисона аналогичным образом сорвалось возвращение в "Эвертон", который, по слухам, был готов заплатить 35 миллионов фунтов за 29-летнего игрока сборной Бразилии.



Практически последним реальным вариантом покинуть "Тоттенхэм" для Ришарлисона был "Шабаб Аль-Ахли", чей бразильский тренер Андре Жардини был лично заинтересован в приглашении игрока.



Однако TEAMtalk стало известно, что "Тоттенхэм" отклонил соответствующее предложение. Трансферное окно в ОАЭ открыто еще более недели, но "Шабаб Аль-Ахли" уже признал свое поражение в борьбе за Ришарлисона.



По всей видимости, теперь Ришарлисон останется в "Тоттенхэме" минимум до января. При этом на Премьер-Лигу бразилец не был заявлен.