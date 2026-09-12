Переход Ришарлисона в "Васко да Гаму" сорвался

Переход нападающего "Тоттенхэма" Ришарлисона в бразильский клуб "Васко да Гама" сорвался.

Ришарлисон оказался в непростой ситуации после того, как он не попал в заявку "Тоттенхэма" на Премьер-Лигу, а летнее трансферное окно в Европе закрылось.



По информации BBC, "Тоттенхэм" пошел Ришарлисону навстречу и достиг принципиальной договоренности с "Васко да Гамой" о возвращении 29-летнего игрока сборной Бразилии на родину.



Однако, как и в случае с "Эвертоном", уже сам Ришарлисон не смог договориться с "Васко да Гамой" об условиях личного контракта, поэтому сделки не будет.



И хотя в Саудовской Аравии трансферное окно еще открыто, существуют ожидания, что Ришарлисон застрянет в "Тоттенхэме" минимум до января, просто получая зарплату и тренируясь отдельно от первой команды.



При этом сам Ришарлисон не теряет надежды расторгнуть свой рассчитанный до следующего лета контракт, однако осложняющим фактором является то, что "Тоттенхэму" принадлежит опция продления на 12 месяцев.