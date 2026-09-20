Де Дзерби: "Никогда не видел столь уязвимой и нестабильной команды"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что за свою карьеру еще никогда не видел столь уязвимую и хрупкую команду, как "шпоры".

В субботу "Тоттенхэм" продлил свою серию без побед на старте нового сезона Премьер-Лиги, потерпев домашнее поражение 2:3 от "Астон Виллы".



Де Дзерби продолжает ломать голову над тем, почему в игре "Тоттенхэма" происходят столь кардинальные изменения по ходу матча.



"Конечно, ментальный аспект имеет место, но у них правильный менталитет. Они очень хорошо трудятся, они хорошие игроки".



"Это сложно объяснить, потому что за 14 лет своей карьеры в качестве тренера я никогда не видел команды вроде нашей. Столь уязвимой, столь нестабильной".



"Вы либо хороши, либо плохи. Вы не можете быть очень хороши первые 30-40 минут и затем пропускать таким образом. Мне тяжело с этим смириться".



"Слушайте, я — тренер, но у меня нет всех ответов... У меня нет ответа на ваш вопрос (о причинах поражения)".



"Я могу сказать, что думаю, что я увидел сегодня, а я увидел, что моя команда очень хорошо сыграла первый тайм, мы имели моменты забить".



"Мы не забили, а затем пропустили первый гол... Нам нужно быть сплоченнее и сильнее, более компактными".



"Я не знаю, закончилась ли у игроков энергия во втором тайме, после гола Кудуса... Теперь нам приходится объяснять очередное поражение".



"Возможно, проблема в коммуникации между игроками. Возможно, лидеры должны быть сильнее".



"Нам нужно, чтобы лидеры вели команду за собой... Я не знаю, я хочу поговорить с игроками, когда мы останемся с ними наедине".



"С "Ньюкаслом" было то же самое, с "Ливерпулем" было то же самое, с "Эвертоном" было то же самое... Нам нужно найти решения", — сообщил Де Дзерби talkSPORT.