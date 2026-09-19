Де Дзерби: "Мы пропустили неприемлемый гол"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби раскритиковал свою команду за второй гол, пропущенный от "Астон Виллы".

В субботу "Тоттенхэм" проиграл дома "Вилле" со счетом 2:3, лишь в самой концовке подсластив это поражение двумя забитыми голами.



Больше всего Де Дзерби опечалили действия его команды в эпизоде с голом Николаса Джексона, который завершил комбинацию, начатую голкипером "Виллы" Дзионом Судзуки.



"Я очень расстроен, очень разочарован, мне очень грустно из-за игры, потому что мы не можем проигрывать таким образом, абсолютно не можем. Нам нельзя было пропускать такой второй гол, нам нельзя было терять баланс только потому, что мы проиграли первый тайм".



"Я поговорил с четырьмя атакующими игроками и сказал им сохранять спокойствие в своих головах, играть спокойно, наслаждаться игрой, не рисковать. Когда мы пропустили второй гол, это было невероятно".



"Мы пропустили неприемлемый гол после длинного заброса, хотя мы еще до матча знали, что в этом сезоне "Астон Вилла" играет через длинный заброс мяча на 86 процентов чаще, чем в прошлом сезоне, и мы говорили об этом на множестве собраний".



"Это моя ответственность, я беру ответственность на себя, но в тот момент матча нужно было играть иначе, нежели владение мячом, потому что на дальней трети поля мы не можем играть все 90 минут, как играли в первом тайме. "Астон Вилла" — не такая плохая команда, это хорошая команда".



"В тот момент нам нужно было обороняться, обороняться компактно, а лидеры должны быть лидерами и вести команду за собой", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.