Де Дзерби объяснил, почему не купил форварда летом

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби объяснил, почему не приобрел центрального нападающего минувшим летом.

Минувшим летом "Тоттенхэм" совершил огромные инвестиции в состав, но чистым форвардом для конкуренции с Домиником Соланке так и не обзавелся.



В результате только против "Астон Виллы" в субботу "шпоры" смогли впервые забить в этом сезоне Премьер-Лиги, что все равно не уберегло их от поражения со счетом 2:3.



После очередного разочаровывающего результата Де Дзерби поведал, что "Тоттенхэм" просто не нашел нужного игрока по устраивающей клуб цене.



"Было бы слишком долго объяснять трансферный рынок, потому что в первую очередь я доволен своим составом, иначе мы бы вступили в полемику. Трансферное окно было долгим, ситуация менялась много раз. В конце окна нам также пришлось учитывать финансовый фейр-плей, и мы не продали игроков, возможность продать которых была".



"Есть много причин, и я думаю, клуб и тренер не знали сна на протяжении окна. Мы знаем характеристики своих игроков, мы знаем все, а раз мы не приняли никаких других решений, значит мы не смогли", — цитирует Де Дзерби Football.London.