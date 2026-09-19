Артета отвергает сравнения с Фергюсоном

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета отверг сравнения с легендой "Манчестер Юнайтед" сэром Алексом Фергюсоном.

После яростной тирады Артеты насчет пенальти в матче против "Сандерленда" экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что Микель "становится сэром Алексом Фергюсоном Премьер-Лиги".



Каррагер указывал на то, что Артета дольше всех в Премьер-Лиге трудится в своем клубе и накопил большой авторитет, которым теперь пользуется для защиты интересов "Арсенала".



Однако Артета не думает, что было бы справедливо его сравнивать с Фергюсоном. По словам Микеля, он просто старается делать футбол лучше и советует медиа сосредоточиться на том же.



"Нет, я так не думаю. Думаю, я здесь, чтобы стараться высказывать свое мнение, защищать свой клуб, давать самое лучшее нашим игрокам".



"Я знаю, что вы, парни, задаете некоторые вопросы, и нам нужно отвечать прямо и честно. Иногда я буду совершать ошибки, но я стараюсь быть как можно честнее".



"В этом помещении мы обсуждаем много тем, и все они важны. У нас есть пространство, чтобы разговаривать, высказывать мнения, вести дискуссии, вести личные беседы, и долг каждого — стараться улучшать игру. Ради этого мы здесь", — цитирует Артету talkSPORT.