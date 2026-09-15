Каррагер: "Артета становится сэром Алексом Фергюсоном Премьер-Лиги"

Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер заявил, что главный тренер "Арсенала" Микель Артета превращается в "сэра Алекса Фергюсона Премьер-Лиги".

После победы 0:2 над "Сандерлендом" в минувший уикенд Артета жестко высказался насчет назначенного в ворота его команды пенальти и предупредил, что подобное не может повториться.



Каррагер чувствует, что Артета сполна пользуется своей властью и своим статусом, будучи главным старожилом среди тренеров в Премьер-Лиге.



"Прямо сейчас Микель Артета становится сэром Алексом Фергюсоном Премьер-Лиги. В данный момент он здесь дон, он чемпион Премьер-Лиги".



"Здесь куча новых тренеров, а он занимает свою роль шесть или семь лет. Он чувствует, что обладает властью, чтобы сказать: "Да, пенальти не было". И я правда не думаю, что это пенальти".



"Но будет интересно посмотреть, сколько времени пройдет, прежде чем другой рефери назначит пенальти против "Арсенала" в похожей ситуации".



"Думаю, на пресс-конференции было интересно. Один из журналистов отметил, что он продолжает возвращаться к пенальти, о чем бы его ни спросили, поэтому он был решительно настроен предупредить, чтобы подобное больше не происходило с его клубом".



"Это настоящий менеджер — как мы видели это с сэром Алексом Фергюсон, как мы это видели с Жозе Моуриньо", — сообщил Каррагер Sky Sports.