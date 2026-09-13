Артета — о пенальти в ворота "Арсенала": "Это неприемлемо"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета назвал "неприемлемым" назначение пенальти в ворота его команды против "Сандерленда".

Накануне "Арсенал" одержал победу 0:2 в гостях у "Сандерленда", однако эта игра могла сложиться иначе, если бы "черные коты" смогли реализовать пенальти в начале второго тайма.



Этот пенальти был назначен за фол Эзри Конса на Данни Балларде, а подключившаяся система VAR подтвердила решение рефери в поле, однако Энцо Ле Фе с 11-метровой отметки не смог пробить Давида Райю.



После матча на "Стадионе Света" Артета назвал решение о пенальти ошибкой, которая могла иметь большие последствия для "Арсенала".



"Это первое, что нам стоит обсудить. На этом уровне это неприемлемо".



"Это был красивый футбольный матч двух команд с невероятной атмосферой на стадионе. "Сандерленд" так хорошо организован, они так хороши в столь многих фазах игры, у них отличные игроки, и они создают много проблем. Нам нужно было справиться со всем этим, несмотря на действительно сложную неделю".



"Помимо всего прочего, сегодня нам пришлось пройти через то, через что мы прошли, а это, по моему мнению, неприемлемо".



"Я посмотрел повторы 20 раз, и я не могу понять, как они додумались назначить пенальти в этой ситуации и почему арбитр VAR поступил таким образом".



"Поэтому я не знаю, что и думать".



"Мне грустно, что нам приходится это обсуждать после столь красивого матча. На этом уровне у таких вещей есть вес. Потому что это меняет течение сезона и может стоить вам чемпионства".



"Это не может происходить на этом уровне, учитывая всю ту работу, которую мы проделываем", — цитирует Артету Sky Sports.