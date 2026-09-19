Де Дзерби: "Тонали не ощущает давления из-за своего ценника"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что полузащитник Сандро Тонали не ощущает давления из-за своего внушительного ценника.

Минувшим летом "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Ньюкаслу" 100 миллионов фунтов за Тонали.



Начало карьеры в новом клубе выдалось тяжелым для 26-летнего игрока сборной Италии, однако Де Дзерби уверен, что со временем его соотечественник освоится.



"Он не ощущает давления из-за этого. Да, я разговаривал с ним об этом. Но то было 15-20 дней назад, не сейчас".



"Нам повезло, что Сандро с нами. Адаптация проходит не так быстро, но такое случается. Так было и в его первом сезоне в "Милане". Окей, он был моложе, но игрокам непросто менять город, менять все".



"Иногда адаптация проходит мгновенно, иногда тебе нужно больше времени. Думаю, против "Эвертона" Тонали сыграл хорошо", — цитирует Де Дзерби Evening Standard.