Де Дзерби: "Тонали не ощущает давления из-за своего ценника"
Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что полузащитник Сандро Тонали не ощущает давления из-за своего внушительного ценника.
Минувшим летом "Тоттенхэм" обновил свой трансферный рекорд, заплатив "Ньюкаслу" 100 миллионов фунтов за Тонали.
Начало карьеры в новом клубе выдалось тяжелым для 26-летнего игрока сборной Италии, однако Де Дзерби уверен, что со временем его соотечественник освоится.
"Он не ощущает давления из-за этого. Да, я разговаривал с ним об этом. Но то было 15-20 дней назад, не сейчас".
"Нам повезло, что Сандро с нами. Адаптация проходит не так быстро, но такое случается. Так было и в его первом сезоне в "Милане". Окей, он был моложе, но игрокам непросто менять город, менять все".
"Иногда адаптация проходит мгновенно, иногда тебе нужно больше времени. Думаю, против "Эвертона" Тонали сыграл хорошо", — цитирует Де Дзерби Evening Standard.
19.09.2026 14:00
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Последние комментарии:
для меня лично, Тонали может стоить 100, а вот Андерсон никогда. Тонали игрок, который с раннего возраста показывает высокий уровень игры, является лидером любой раздевалки что в клубе, что в сборной. а вот Андерсон это игрок поигравший один сезон на хорошем уровне, не игравший в сборной, никак не влияющий на партнеров игрок
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