Де Дзерби: "Кулусевски станет новым приобретением для "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что выздоравливающий вингер Деян Кулусевски будет подобен "новому приобретению".

Кулусевски целиком пропустил прошлый сезон и не играет в футбол уже 19 месяцев из-за серьезной травмы колена.



Однако на текущей неделе Кулусевски приступил к тренировкам в общей группе, и уже совсем скоро 26-летний швед будет доступен для участия в матчах, что очень радует Де Дзерби.



"Мы должны контролировать состояние Деки наилучшим образом с помощью медицинской службы и физиотерапевтов, но это отличная вещь для нас. Он хороший игрок, он хороший парень, и он заслуживает снова играть".



"Мы должны трудиться день за днем, также для Деки будет важен международный перерыв, к концу которого он будет в превосходном состоянии. Думаю, это отличное приобретение. Новое приобретение для нас, очередное новое приобретение", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.