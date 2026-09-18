Де Дзерби: "Кулусевски станет новым приобретением для "Тоттенхэма"
Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что выздоравливающий вингер Деян Кулусевски будет подобен "новому приобретению".
Кулусевски целиком пропустил прошлый сезон и не играет в футбол уже 19 месяцев из-за серьезной травмы колена.
Однако на текущей неделе Кулусевски приступил к тренировкам в общей группе, и уже совсем скоро 26-летний швед будет доступен для участия в матчах, что очень радует Де Дзерби.
"Мы должны контролировать состояние Деки наилучшим образом с помощью медицинской службы и физиотерапевтов, но это отличная вещь для нас. Он хороший игрок, он хороший парень, и он заслуживает снова играть".
"Мы должны трудиться день за днем, также для Деки будет важен международный перерыв, к концу которого он будет в превосходном состоянии. Думаю, это отличное приобретение. Новое приобретение для нас, очередное новое приобретение", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.
18.09.2026 21:00
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