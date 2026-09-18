Отец Макаллистера высказался насчет будущего сына

Отец и агент полузащитника "Ливерпуля" Алексиса Макаллистера высказался насчет будущего своего сына.

В преддверии матча Лиги Чемпионов против "Атлетико" на прошлой неделе Алексис признался, что "Ливерпуль" пока не предлагал ему новый контракт, от чего ему "очень грустно".



По словам Карлоса Макаллистера, продление рассчитанного до 2028 года контракта Алексиса зависит от "Ливерпуля", но 27-летний игрок сборной Аргентины не будет порываться уйти.



"Никто из руководства "Ливерпуля" пока не обращался к нам насчет продления. У нас есть действующий контракт с "Ливерпулем", и мы настроены его соблюдать, а если клуб не предложит продлить контракт, то это их право. В данный момент Алексис должен стараться изо всех сил ради клуба в каждом матче по выходным".



"Алексис не разочарован. Это решение, принятое клубом, и мы возражаем насчет этого. Мы просто готовимся к тому, что будет дальше", — сообщил Макаллистер-старший 365Scores.