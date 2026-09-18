Крупи и Шаде — цели "Арсенала" на январь

"Арсенал" определил нападающих Эли Жуниора Крупи из "Борнмута" и Кевина Шаде из "Брентфорда" в качестве своих потенциальных целей на зимнее трансферное окно.

Минувшим летом "Арсенал" попрощался сразу с тремя атакующими игроками, продав Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли, а взамен взял только Христоса Цолиса.



Надежды главного тренера "Арсенала" Микеля Артета подписать атакующего игрока топ-уровня вроде Хулиана Альвареса, Винисиуса или Моргана Роджерса так и не сбылись.



Ситуацию усугубляет форма Виктора Дьекереша, который на старте нового сезона превратился в резервиста и пока не забил ни одного гола.



Поэтому Football.London ожидает, что "Арсенал" попытается укрепить свою атаку в январе. Естественно, совершая приобретение посреди сезона, "канониры" захотят подписать игрока, который не нуждается в адаптации к Премьер-Лиге.



В качестве подходящих целей "Арсенал" рассматривает 20-летнего Крупи и 24-летнего Шаде, которые забили 13 и восемь голов, соответственно, в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Шаде сильно начал новый сезон, забив уже три гола в Премьер-Лиге, тогда как Эли Жуниор пропустил старт кампании из-за травмы и только на прошлой неделе сыграл свой первый матч.