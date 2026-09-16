"Ливерпуль" надеется согласовать новый контракт с Нгумоа

"Ливерпуль" исключает продажу Рио Нгумоа и все еще надеется согласовать со своим вингером новый контракт.

На днях журналист Алан Никсон сообщил, что "Арсенал" наблюдает за ситуацией Нгумоа, у которого в "Ливерпуле" появился серьезный конкурент по позиции в лице Брадли Барколя.



По информации Дэвида Орнстейна из The Athletic, "Арсенал" действительно заинтересован в Нгумоа, как и множество других клубов, учитывая масштаб таланта 18-летнего англичанина.



Однако в данный момент "Ливерпуль" не помышляет о продаже Нгумоа и надеется договориться со своим юниором о продлении сотрудничества.



Ситуация может обостриться следующим летом, если "Ливерпуль" так и не достигнет своей цели, потому что к тому времени у Нгумоа будет оставаться только 12 месяцев по действующему контракту.