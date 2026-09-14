"Арсенал" следит за Рио Нгумоа

"Арсенал" проявляет интерес к юному вингеру "Ливерпуля" Рио Нгумоа.

Нгумоа присоединился к "Ливерпулю" в 2024 году, перебравшись из "Челси", и в прошлом сезоне ярко заявил о себе в первой команде "красных".



Дальнейший прогресс Нгумоа в "Ливерпуле" под вопросом, потому что в летнее трансферное окно "красные" купили Брадли Барколя, а Коди Гакпо остался в клубе.



Как сообщает журналист Алан Никсон, "Арсенал" будет готов предпринять попытку вернуть Нгумоа в Лондон, если 18-летний англичанин так и сможет закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля".



Минувшим летом атака "Арсенала" лишилась Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли, на место которых был приглашен лишь Христос Цолис, поэтому чемпионы Премьер-Лиги логичным образом задумываются об укреплении этой зоны.