"Арсенал" следит за Рио Нгумоа

Рио Нгумоа "Арсенал" проявляет интерес к юному вингеру "Ливерпуля" Рио Нгумоа.

Нгумоа присоединился к "Ливерпулю" в 2024 году, перебравшись из "Челси", и в прошлом сезоне ярко заявил о себе в первой команде "красных".

Дальнейший прогресс Нгумоа в "Ливерпуле" под вопросом, потому что в летнее трансферное окно "красные" купили Брадли Барколя, а Коди Гакпо остался в клубе.

Как сообщает журналист Алан Никсон, "Арсенал" будет готов предпринять попытку вернуть Нгумоа в Лондон, если 18-летний англичанин так и сможет закрепиться в стартовом составе "Ливерпуля".

Минувшим летом атака "Арсенала" лишилась Леандро Троссарда, Габриэля Жезуса и Габриэля Мартинелли, на место которых был приглашен лишь Христос Цолис, поэтому чемпионы Премьер-Лиги логичным образом задумываются об укреплении этой зоны.





Метки Арсенал, Ливерпуль, Нгумоа

Автор mihajlo   

Дата 14.09.2026 12:00

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Последние комментарии:




  1. sausage 14.09.2026 12:26 # sausage
    Во-во, туда его) Жаль, что гонево скорее всего.

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  2. christina-milian 14.09.2026 12:12 # christina-milian
    Не уровень АПЛ.

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  3. gameboy 14.09.2026 12:05 # gameboy
    Нахуй этого уголька

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