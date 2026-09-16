Де Дзерби: "Мы выиграем много матчей и забьем много голов"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби чувствует, что его команда "выиграет много матчей и забьет много голов", когда преодолеет свои стартовые трудности.

Провалив старт нового сезона Премьер-Лиги, накануне вечером "Тоттенхэм" вылетел из Кубка Лиги Лиги. В концовке матча на "Энфилде" "шпоры" отчаянно стремились сравнять счет, но пропустили еще раз и в итоге потерпели поражение 3:1.



Несмотря на очередной разочаровывающий результат, игроки "Тоттенхэма" смогли произвести впечатление на Де Дзерби своим настроем.



"Нам нужно стать сильнее. Думаю, прошлый сезон был школой, школой для каждого. Сейчас нам не везет, потому что мы ясно видим, что нам нужно улучшить много, много вещей. Но в то же время сегодня вечером мы сыграли хорошо, мы создали больше моментов, мы нанесли больше ударов, мы подали больше угловых, чем "Ливерпуль". Мы могли забить больше голов".



"Я вспоминаю шесть или семь явных моментов забить. Лукас Бергвалл, Кудус и Удоджи. Во втором тайме пару моментов имел Мармуш, один Савио, один Бергвалл, еще один угловой. Я ничего не могу возразить сегодня".



"Теперь мой фокус на "Вилле". Нам нужно подготовиться наилучшим образом к следующему матчу, настраиваясь на то, чтобы у нас начало получаться".



"Мы тяжело переживаем из-за результатов, которые являются нашей жизнью. Если мы проиграли, нам жаль, нам грустно, мы расстроены, мы разочарованы. Это тяжело. Но это первый момент, первая часть этого проекта. Думаю, когда у нас начнет получаться... Но получаться не в плане настроя, потому что уже сегодня мы показали правильный настрой, правильное поведение и играли до конца. Думаю, мы выиграем много матчей и забьем много голов", — цитирует Де Дзерби официальный веб-сайт "Тоттенхэма".