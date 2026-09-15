Де Дзерби верит в Соланке

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что у него нет сомнений насчет своего нападающего Дминика Соланке.

В данный момент Соланке является единственным чистым центральным нападающим в распоряжении Де Дзерби, однако Доминик получил травму в предсезонный период и все еще пытается наверстать упущенное в плане физической готовности.



"Тоттенхэм" еще не забил ни одного гола в этом сезоне Премьер-Лиги, но в преддверии выезда к "Ливерпулю" в Кубке Лиги Де Дзерби заявил, что 29-летний англичанин способен стать тем бомбардиром, на которого смогут положиться "шпоры".



"Дом — чувствительный парень. Ему нужно чувствовать полную уверенность в себе — со своей стороны я очень, очень уверен в нем. Я верю, что он может забить 10-15 голов. Он уже забивал в "Борнмуте", так почему бы ему не забивать в "Тоттенхэме"? Это тот же вид спорта".



"Он чувствителен, потому что он умный парень. Чувствительные парни умны. Возможно, у него было много травм. Возможно, он не чувствовал себя в лучших физических кондициях. Возможно, он бы хотел делать что-нибудь другое на поле".



"Он еще не в форме. Ему нужно играть. Это может быть важный матч для него. Думаю, он сможет снова стать тем игроком, которым он был в "Борнмуте". Я помню матч "Брайтона" против "Борнмута" на "Амекс" — он был невероятен. Я сказал своему ассистенту: "Кто этот нападающий?" — приводит слова Де Дзерби The Guardian.