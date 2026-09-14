Де Дзерби позитивен насчет прогресса "Тоттенхэма"
Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что настроен позитивно насчет прогресса своей команды после неудачного старта сезона.
"Тоттенхэм" не выиграл ни одного из четырех первых матчей в новом сезоне Премьер-Лиги и даже не забил ни одного гола.
Однако ничья 0:0 с "Эвертоном" в минувшую субботу вселила в Де Дзерби определенный оптимизм. Роберто не собирается ничего кардинально менять в игре команды.
"Мы начали работать со всеми игроками за 10 дней до матча против "Эвертона". Думаю, мы хорошо трудимся. Мы очень хорошо сыграли 25-30 минут. В тот момент мы могли забить два гола".
"Затем мы, возможно, утратили уверенность из-за того, что не забили. Конечно, мы должны прибавить. Конечно, я обладаю большой верой в своих игроков, они очень хорошие игроки".
"Да, мы должны прибавить. Мы можем сказать, что это ответственность тренера, если мы не забиваем голы, и я принимаю это, нет проблем. Да, мы пока что не выиграли никаких матчей. Мы расстроены, и нам жаль".
"Однако у нас есть другие позитивные вещи — например, мы не пропускали в двух последних матчах, и мы начинаем работать над вещами, которые нужно улучшить. Ничего не изменилось насчет моего проекта и моих идей", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.
14.09.2026 22:00
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