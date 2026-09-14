Де Дзерби не выпустит Ришарлисона против "Ливерпуля"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби решил не привлекать нападающего Ришарлисона к матчу Кубка Лиги против "Ливерпуля".

После того, как "Тоттенхэм" не забил ни одного гола в четырех первых матчах нового сезона Премьер-Лиги, к Де Дзерби послышались призывы задействовать опального Ришарлисона на "Энфилде" во вторник вечером.



Однако Де Дзерби не собирается этого делать, как и переубеждать жаждущего покинуть "Тоттенхэм" игрока, который не был заявлен на Премьер-Лигу.



"Насчет Ришарлисона вы и так все знаете, и ничего не изменилось, Кубок Лиги это или Премьер-Лига. Ситуация прежняя".



"Я остаюсь посередине и не могу сказать ничего больше, потому что это не моя работа. Я могу ответить насчет результатов и игроков в составе, атакующей фазы, оборонительной фазы, но не насчет других вещей".



"Что я сделал, так это поговорил с ним в начале этого сезона и предложил продлить его контракт. А раз он ответил "нет, спасибо", то мои полномочия здесь закончились".



"Я сказал это на предыдущей пресс-конференции. ЧЯ знаю, что случилось за после 45 дней. Будет неправильно, если я объясню. Я не веду себя так. Отношения между игроком и клубом — это их проблема".



"Я остаюсь на стороне клуба. Тренер и клуб вместе. На старте этого сезона я много раз говорил с ним, чтобы убедить его остаться, и он не хотел. Я не могу каждый день умолять его остаться", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.