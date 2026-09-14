"Арсенал" обратится к судейскому корпусу насчет пенальти в матче с "Сандерлендом"
"Арсенал" обратится к судейскому корпусу насчет пенальти, назначенного за фол защитник Эзри Конса в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда".
В минувшую субботу "Арсенал" одержал победу 0:2 на "Стадионе Света", хотя этот матч мог сложиться иначе, реализуй домашняя команда свой пенальти в начале второго тайма.
Этот пенальти был назначен за фол Конса на защитнике "Сандерленда" Дэне Балларде, и Артета был крайне возмущен этим решением Джона Брукса.
Как сообщает BBC, теперь "Арсенал" обратится к Pro Ref за объяснениями, почему этот 11-метровый был назначен Бруксом и почему система VAR одобрила решение Джона.
14.09.2026 15:00
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Да гляньте на фото :
ГГэшки уже не стесняясь вдвоем пристраиваются сзади
Конса обхватил в замок и всей массой навалился , Винировый унитаз ещё сверху его вдавливает , чтобы уже точно Баллард не смог даже с повисшим на нем Консой подпрыгнуть вверх. Бля , да за такое этих докиков сразу на жёлтую и пенку сажать. Что за групповуху устраивают
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