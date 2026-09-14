"Арсенал" обратится к судейскому корпусу насчет пенальти в матче с "Сандерлендом"

"Арсенал" обратится к судейскому корпусу насчет пенальти, назначенного за фол защитник Эзри Конса в матче Премьер-Лиги против "Сандерленда".

В минувшую субботу "Арсенал" одержал победу 0:2 на "Стадионе Света", хотя этот матч мог сложиться иначе, реализуй домашняя команда свой пенальти в начале второго тайма.



Этот пенальти был назначен за фол Конса на защитнике "Сандерленда" Дэне Балларде, и Артета был крайне возмущен этим решением Джона Брукса.



Как сообщает BBC, теперь "Арсенал" обратится к Pro Ref за объяснениями, почему этот 11-метровый был назначен Бруксом и почему система VAR одобрила решение Джона.