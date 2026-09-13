Де Дзерби: "Не забили, не победили, но сыграли как команда"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что "шпоры" были "командой" против "Эвертона".

Накануне "Тоттенхэм" сыграл вничью 0:0 против "Эвертона" и по-прежнему остается без забитых голов в этом сезоне Премьер-Лиги.



Однако Де Дзерби призывает своих подопечных не паниковать. Роберто уже видит, что "Тоттенхэм" — это не группа отдельных игроков, а команда.



"Мне жаль, что результаты такие, какие у нас есть, но вы не станете мгновенно лучше, вы не станете мгновенно командой".



"Сегодня мы сыграли как команда. Мы не забили, мы не победили, но я думаю, сегодня мы сыграли как команда".



"Я ничего не могу сказать насчет настроя, поведения игроков. Я сказал им сохранять спокойствие. Возможно, мы утратили уверенность, потому что не забиваем, и поэтому мы не побеждаем. Сохраняйте спокойствие, становитесь лучше, упорно трудитесь и старайтесь по отдельности понять, в чем можно прибавить", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.