Де Дзерби: "Хорошо сыграли первые 30 минут и перестали верить в себя"

Рулевой "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что его команда утратила веру в себя после яркого начала матча против "Эвертона".

Бодро начав домашний матч против "Эвертона", "Тоттенхэм" не смог забить и далее не только показывал унылый футбол, но даже мог пропустить.



"Тоттенхэм" остается без побед и забитых голов в новом сезоне Премьер-Лиги, и Де Дзерби чувствует, что его команде не хватает физических сил, как и уверенности в себе.



"Это не тяжелый момент. Тяжелый момент был в прошлом сезоне. Это не норма, но когда вы поздно приступаете... Мы начали работать с Мармушем, Соланке и Мэддисоном два дня назад".



"Думаю, мы действительно хорошо сыграли первые 30 минут. Возможно, затем наша энергия снизилась из-за того, что наши физически кондиции оставляют желать лучшего. Мы должны чаще бить по воротам. Мы 74 раза проникали в штрафную "Эвертона", но создали недостаточно моментов. Мы приняли слишком много неправильных решений, но мы сыграли хорошо".



"Я не оптимист и не пессимист. Я реалист. Если вы играете так, как в первые 30 минут, значит вы умеете играть футбол. Мы должны расширить это на 90 минут, сохраняя концентрацию".



"Я должен проанализировать игру и потенциал своих игроков. Когда мы не забили в первые 30 минут, наша уверенность в себе слишком пострадала. Я убедился в этом во втором тайме, и мне это не понравилось".



"Игроки — обычные люди. У них есть чувства. Моя задача — помочь им сохранять концентрацию на нашем развитии. Если мы будем играть 90 минут, как эти первые 30 минут, мы выиграем много матчей", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.