Де Дзерби: "Будущее Ришарлисона — не моя забота"

Роберто Де Дзерби и Ришарлисон Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что не знает будущее своего нападающего Ришарлисона.

На днях стало известно, что Ришарлисон пытается расторгнуть свой контракт с "Тоттенхэмом", чтобы уйти в другой клуб после закрытия летнего трансферного окна.

И хотя это Де Дзерби своим решением оставил Ришарлисона вне заявки на сезон Премьер-Лиги и спровоцировал его на отчаянные шаги, сейчас Роберто умывает руки.

"Я не знаю. Я не знаю. Это не моя забота. Я знаю, что клуб сделал для Ришарлисона и что Ришарлисон сделал для клуба за последние месяцы. Это единственное, что я могу сказать".

"Он знает, его агент знает, клуб знает, знает лучше вас (медиа). Гораздо лучше", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.





Метки Де Дзерби, Ришарлисон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 23:00

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