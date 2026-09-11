Де Дзерби: "Будущее Ришарлисона — не моя забота"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что не знает будущее своего нападающего Ришарлисона.

На днях стало известно, что Ришарлисон пытается расторгнуть свой контракт с "Тоттенхэмом", чтобы уйти в другой клуб после закрытия летнего трансферного окна.



И хотя это Де Дзерби своим решением оставил Ришарлисона вне заявки на сезон Премьер-Лиги и спровоцировал его на отчаянные шаги, сейчас Роберто умывает руки.



"Я не знаю. Я не знаю. Это не моя забота. Я знаю, что клуб сделал для Ришарлисона и что Ришарлисон сделал для клуба за последние месяцы. Это единственное, что я могу сказать".



"Он знает, его агент знает, клуб знает, знает лучше вас (медиа). Гораздо лучше", — цитирует Де Дзерби talkSPORT.