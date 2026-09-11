Артета поведал, что саботировал подготовку "Арсенала" к предсезонным матчам

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признался, что он умышленно саботировал подготовку своей команды к предсезонным матчам.

Подготовка "Арсенала" к матчу Лиги Чемпионов против "Наполи" на этой неделе оказалась нарушена из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Великобритании, однако Артета и его игроки не были застигнуты врасплох и одержали в Италии победу со счетом 0:1.



По словам Артеты, он пытался подготовить свою команду к таким вещам, создавая задержки в поездках, нарушая распорядок дня и повышая температуру в раздевалке.



"Я пытаюсь создавать такие условия в предсезонный период. Чтобы у нас уже был этот опыт и чтобы мы уже были готовы, когда это случается. Готовы приезжать на стадион очень поздно и сразу менять рутину, когда игрокам нужно делать что-нибудь другое".



"Вы можете опоздать на самолет, поезд могут задержать, а пробки такие большие, поэтому, когда это происходит, а это происходит, я не хочу, чтобы игроки паниковали — и не только игроки, но также и персонал".



"Поэтому, когда это происходит, адаптируйтесь к этому. Окей, у нас будут лишение два-три часа в самолете, как мы можем использовать их? Можно поиграть вместе, провести время вместе, поспать, можно использовать это время с пользой, но точно не жаловаться и не использовать это как оправдание, потому что это совершенно не помогает".



"Как я саботировал подготовку к предсезонным матчам? Задерживал приемы пищи, задерживал транспорт, использовал другой маршрут. Мы делали много вещей: повышали температуру в раздевалке, делали ее менее удобной, ставили меньше массажных столов".



"Такого рода вещи нужны, чтобы адаптироваться к различным условиям. Мы стараемся предвидеть их и готовиться к ним, чтобы во время матча это не стало элементом неожиданности или стресса. Думаю, это важно", — цитирует Артету The Telegraph.