Артете пришлось отменить пресс-конференцию перед матчем с "Наполи"

Главному тренеру "Арсенала" Микелю Артете пришлось отменить свою пресс-конференцию перед матчем Лиги Чемпионов против итальянского "Наполи".

В среду вечером "Арсенал" проведет свой первый матч на общем этапе Лиги Чемпионов, сыграв в гостях у "Наполи".



В преддверии этого матча Артета должен был выступить перед журналистами в Неаполе, собираясь взять на пресс-конференцию итальянского защитника Риккардо Калафьори.



Однако прибыл "Арсенал" в Неаполь с задержкой в несколько часов из-за технического сбоя в системе управления воздушным движением Великобритании, поэтому Артета со своими игроками сразу отправились в аэропорт ночевать, а от общего с прессой пришлось отказаться.