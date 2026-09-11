Де Дзерби подтвердил потерю Мудрика с "глупой травмой"

Главный тренер "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби подтвердил потерю с травмой вингера Михаила Мудрика.

Дебютировав за "Тоттенхэм" в прошлый уикенд, спустя считанные дни Мудрик получил травму лодыжки на тренировке "шпор" и теперь, по слухам, пропустит до двух месяцев.



То появление на замену против "Ноттингем Форест" стало первым официальным матчем для Мудрика с ноября 2024, поэтому Де Дзерби не удивлен, что Михаил угодил в лазарет, хотя и сочувствует игроку сборной Украины.



"Это обычная проблема, когда игрок отсутствует так долго, как Мудрик".



"Это была глупая травма, и мы надеемся, он сможет вернуться как можно скорее ради себя и ради нас. Ради себя, потому что он страдал так много. Ради нас, потому что мы лишились одного игрока, важного игрока".



"Он сыграл 15 минут в Ноттингеме. Сыграл хорошо, но это обычный процесс, когда игрок долго не играл", — цитирует Де Дзерби Sky Sports.