Педро и Якирович — лучшие в Премьер-Лиге в августе

Жоао Педро из "Челси" и Сергей Якирович из "Халла" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам первого месяца сезона 2026/27.

Педро сильно начал новый сезон забив по голу и отдав по результативной передаче в матчах против "Фулхэма" и "Брайтона".



Эти четыре результативные действия позволили 24-летнему бразильцу опередить Коула Палмера, Риккардо Калафьори, Райана Шерки, Бруну Фернандеша, Мамаду Сангаре, Константиноса Цолакиса и Йоана Висса, которые также были номинированы на звание Игрока Месяца.



Педро стал первым с Коула Палмера в сентябре 2024 представителем "Челси", завоевавшим эту награду, и только седьмым бразильским ее обладателем после Жуниньо, Эду, Давида Луиса, Лукаса Моуры, Родриго Муниса и Игоря Тиаго.



А Тренером Месяца стал Якирович, чей "Халл" одержал победы над "Манчестер Юнайтед" и "Ковентри" и сыграл вничью с "Астон Виллой", не пропустив ни одного гола в этих трех матчах Премьер-Лиги.



На тренерскую награду, помимо Сергея, также претендовали Микель Артета из "Арсенала", Хаби Алонсо из "Челси и Энцо Мареска из "Манчестер Сити".



49-летний Якирович стал первым боснийским специалистом, получившим эту награду. Прежде только Майк Фелан в августе 2016 и Фил Браун в сентябре 2008 признавались Тренером Месяца с "Халлом".







