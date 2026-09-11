Педро и Якирович — лучшие в Премьер-Лиге в августе
Жоао Педро из "Челси" и Сергей Якирович из "Халла" были признаны лучшим игроком и лучшим тренером, соответственно, в Премьер-Лиге по итогам первого месяца сезона 2026/27.
Педро сильно начал новый сезон забив по голу и отдав по результативной передаче в матчах против "Фулхэма" и "Брайтона".
Эти четыре результативные действия позволили 24-летнему бразильцу опередить Коула Палмера, Риккардо Калафьори, Райана Шерки, Бруну Фернандеша, Мамаду Сангаре, Константиноса Цолакиса и Йоана Висса, которые также были номинированы на звание Игрока Месяца.
Педро стал первым с Коула Палмера в сентябре 2024 представителем "Челси", завоевавшим эту награду, и только седьмым бразильским ее обладателем после Жуниньо, Эду, Давида Луиса, Лукаса Моуры, Родриго Муниса и Игоря Тиаго.
А Тренером Месяца стал Якирович, чей "Халл" одержал победы над "Манчестер Юнайтед" и "Ковентри" и сыграл вничью с "Астон Виллой", не пропустив ни одного гола в этих трех матчах Премьер-Лиги.
На тренерскую награду, помимо Сергея, также претендовали Микель Артета из "Арсенала", Хаби Алонсо из "Челси и Энцо Мареска из "Манчестер Сити".
49-летний Якирович стал первым боснийским специалистом, получившим эту награду. Прежде только Майк Фелан в августе 2016 и Фил Браун в сентябре 2008 признавались Тренером Месяца с "Халлом".
11.09.2026 15:00
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Теперь мы узнали что случилось с бабулькой.
Бабулька читала много авторитетных изданий шопочолсе, где была разная информация, одна другую опровергающая. Читала бабулька это все читала, со временем запуталась в этом потоке чопочолсной информации и сбрендила в итоге
Теперь из дурки переодически нам вещает чопочолсный бред чумачедчей.
Какой вывод : любите челси, иначе чопочолснитесь, как бабулька
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