"Халл" оштрафован на 30,000 фунтов за гомофобные кричалки

МКМ Стэдиум "Халл" был оштрафован на 30,000 фунтов за гомофобные кричалки своих фанатов в отношении "Челси".

В феврале этого года "Халл" разгромно проиграл "Челси" в рамках 4-го раунда Кубка Англии (0:4).

По ходу матча публика "МКМ Стэдиум", разочарованная игрой, принялась оскорблять гостевую команду.

Фанаты "Халла" выкрикивали фразу "rent boys" ("мальчики по вызову"), которая прочно ассоциируется с "Челси".

В результате "Халл", который с тех пор успел выйти в Премьер-Лигу, был оштрафован FA на 30,000 фунтов, а также предупрежден насчет повторных инцидентов.

Как сообщает BBC, "Халл" осудил гомофобное поведение своих фанатов, а троих даже дисквалифицировал "минимум на три года".





Метки FA, Кубок Англии, Халл, Челси

Автор mihajlo   

Дата 11.09.2026 20:00

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