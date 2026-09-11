"Халл" оштрафован на 30,000 фунтов за гомофобные кричалки

"Халл" был оштрафован на 30,000 фунтов за гомофобные кричалки своих фанатов в отношении "Челси".

В феврале этого года "Халл" разгромно проиграл "Челси" в рамках 4-го раунда Кубка Англии (0:4).



По ходу матча публика "МКМ Стэдиум", разочарованная игрой, принялась оскорблять гостевую команду.



Фанаты "Халла" выкрикивали фразу "rent boys" ("мальчики по вызову"), которая прочно ассоциируется с "Челси".



В результате "Халл", который с тех пор успел выйти в Премьер-Лигу, был оштрафован FA на 30,000 фунтов, а также предупрежден насчет повторных инцидентов.



Как сообщает BBC, "Халл" осудил гомофобное поведение своих фанатов, а троих даже дисквалифицировал "минимум на три года".