Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги и отдать его "Тоттенхэму"

Маурисио Почеттино Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17 и отдать его "шпорам".

Минувшим летом FA оштрафовала "Челси" на 10 миллионов фунтов за множественные нарушения, допущенные в эру Романа Абрамовича. А в марте аналогичным образом с "синими" поступила Премьер-Лига.

Привлекая агентов без лицензий и совершая тайные платежи, "Челси" приобрел игроков вроде Эдена Азара, Виллиана, Давида Луиса и Неманью Матича, которые помогли "синим" под руководством Антонио Конте завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17.

В том сезоне "Тоттенхэм" Почеттино финишировал вторым, уступив "Челси" семь очков, и Маурисио убежден, что футбольные власти недостаточно наказали "синих" и должны были забрать у них чемпионское звание.

"Мы должны были выиграть Премьер-Лигу один раз, нам следовали присудить победу".

"Если это (нарушения "Челси") правда, тогда мы, конечно, заслуживаем быть чемпионами в том году. Их наказали, они признали свои вину? Вот и все. Титул должен достаться команде, которая была второй".

"Мы можем сказать, что они забивали голы, они выигрывали матчи. Окей. Но будет совершенно справедливо сказать, что до старта сезона мы не были в одинаковых условиях. Возможно, поступай мы так же, мы бы подписали ряд игроков, которые бы сделали команду лучше или забили больше голов", — цитирует Почеттино The Guardian.





Метки Почеттино, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.09.2026 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1916

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Последние комментарии:




  1. gidro-met 10.09.2026 14:36 # gidro-met
    По ходу выстилает себе коридор для эпического возвращения и спасения Шпор от бездны

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  2. gidro-met 10.09.2026 14:34 # gidro-met
    Это всего лишь относительно правильная логика ,

    Поч напомнил о себе , какой он в теории молодец и мог быть чемпиком

    Он и вправду проделал огромную работу , даже такой клуб как Шпоры поднял до команды ТОП-10 мирового футбола

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  3. farot 10.09.2026 14:00 # farot
    Ничего. Через пару лет начнут вскрываться махинации Леви, тогда и покекаем

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  4. vals1702 10.09.2026 13:55 # vals1702
    все верно. Нарушителей сослать в 5дивизион

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  5. sherlock2025 10.09.2026 13:47 # sherlock2025
    к чему эта вонь спустя почти десять лет ?
    То у Сити отобрать титул, то у пенсов ?
    В реале выиграть не могут, потом тявкают всякие петухи .. аж смешно

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  6. ganinilyha 10.09.2026 13:45 # ganinilyha
    Привлекать агентов без лицензии плохо, а платить им миллионы это хорошо, не перепутайте

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  7. leysan 10.09.2026 13:27 # leysan
    Завтра ещё скажет: а вот у Лестера находили нарушения правил ФФП, чемпионства 2015/16 их тоже лишить, Тоттенхэму накинуть два очка, потому что бросили играть из-за оформленного чемпионства Лестера, и тоже отдать титул

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  8. dembo 10.09.2026 13:23 # dembo
    Лол, давайте оиберем титул за тайные платежи агентам от чолсе.

    Агентам платит только чолсе, все остальные белые и пушистые)
    Врпрос лишь в том, накуй я амеры сами слилии эту инфу. Будто чтобы показать какое правление абрама было плохое . А такой куйней все занимаются и занимались .
    Тут ничего фиктивного типо липовые спонсорские и прочьено нету
    Ну давали на карман агентам, чтобы легче трансферы проворачивать и шо...можно подумать все эти игрок не перешли бы в челси, ечли бы челси не платил агентам ...

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