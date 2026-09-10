Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги и отдать его "Тоттенхэму"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17 и отдать его "шпорам".
Минувшим летом FA оштрафовала "Челси" на 10 миллионов фунтов за множественные нарушения, допущенные в эру Романа Абрамовича. А в марте аналогичным образом с "синими" поступила Премьер-Лига.
Привлекая агентов без лицензий и совершая тайные платежи, "Челси" приобрел игроков вроде Эдена Азара, Виллиана, Давида Луиса и Неманью Матича, которые помогли "синим" под руководством Антонио Конте завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17.
В том сезоне "Тоттенхэм" Почеттино финишировал вторым, уступив "Челси" семь очков, и Маурисио убежден, что футбольные власти недостаточно наказали "синих" и должны были забрать у них чемпионское звание.
"Мы должны были выиграть Премьер-Лигу один раз, нам следовали присудить победу".
"Если это (нарушения "Челси") правда, тогда мы, конечно, заслуживаем быть чемпионами в том году. Их наказали, они признали свои вину? Вот и все. Титул должен достаться команде, которая была второй".
"Мы можем сказать, что они забивали голы, они выигрывали матчи. Окей. Но будет совершенно справедливо сказать, что до старта сезона мы не были в одинаковых условиях. Возможно, поступай мы так же, мы бы подписали ряд игроков, которые бы сделали команду лучше или забили больше голов", — цитирует Почеттино The Guardian.
10.09.2026 13:00
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Последние комментарии:
По ходу выстилает себе коридор для эпического возвращения и спасения Шпор от бездны
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Это всего лишь относительно правильная логика ,
Поч напомнил о себе , какой он в теории молодец и мог быть чемпиком
Он и вправду проделал огромную работу , даже такой клуб как Шпоры поднял до команды ТОП-10 мирового футбола
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Ничего. Через пару лет начнут вскрываться махинации Леви, тогда и покекаем
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все верно. Нарушителей сослать в 5дивизион
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к чему эта вонь спустя почти десять лет ?
То у Сити отобрать титул, то у пенсов ?
В реале выиграть не могут, потом тявкают всякие петухи .. аж смешно
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Привлекать агентов без лицензии плохо, а платить им миллионы это хорошо, не перепутайте
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Завтра ещё скажет: а вот у Лестера находили нарушения правил ФФП, чемпионства 2015/16 их тоже лишить, Тоттенхэму накинуть два очка, потому что бросили играть из-за оформленного чемпионства Лестера, и тоже отдать титул
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Лол, давайте оиберем титул за тайные платежи агентам от чолсе.
Агентам платит только чолсе, все остальные белые и пушистые)
Врпрос лишь в том, накуй я амеры сами слилии эту инфу. Будто чтобы показать какое правление абрама было плохое . А такой куйней все занимаются и занимались .
Тут ничего фиктивного типо липовые спонсорские и прочьено нету
Ну давали на карман агентам, чтобы легче трансферы проворачивать и шо...можно подумать все эти игрок не перешли бы в челси, ечли бы челси не платил агентам ...
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