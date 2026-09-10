Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги и отдать его "Тоттенхэму"

Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино считает, что у "Челси" следует забрать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17 и отдать его "шпорам".

Минувшим летом FA оштрафовала "Челси" на 10 миллионов фунтов за множественные нарушения, допущенные в эру Романа Абрамовича. А в марте аналогичным образом с "синими" поступила Премьер-Лига.



Привлекая агентов без лицензий и совершая тайные платежи, "Челси" приобрел игроков вроде Эдена Азара, Виллиана, Давида Луиса и Неманью Матича, которые помогли "синим" под руководством Антонио Конте завоевать титул Премьер-Лиги в сезоне 2016/17.



В том сезоне "Тоттенхэм" Почеттино финишировал вторым, уступив "Челси" семь очков, и Маурисио убежден, что футбольные власти недостаточно наказали "синих" и должны были забрать у них чемпионское звание.



"Мы должны были выиграть Премьер-Лигу один раз, нам следовали присудить победу".



"Если это (нарушения "Челси") правда, тогда мы, конечно, заслуживаем быть чемпионами в том году. Их наказали, они признали свои вину? Вот и все. Титул должен достаться команде, которая была второй".



"Мы можем сказать, что они забивали голы, они выигрывали матчи. Окей. Но будет совершенно справедливо сказать, что до старта сезона мы не были в одинаковых условиях. Возможно, поступай мы так же, мы бы подписали ряд игроков, которые бы сделали команду лучше или забили больше голов", — цитирует Почеттино The Guardian.