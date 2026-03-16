Премьер-Лига оштрафовала "Челси" на 10 млн. фунтов

"Челси" был оштрафован Премьер-Лигой на 10 миллионов фунтов за финансовые нарушения.

Нарушения, касающиеся секретных выплат незарегистрированным футбольным агентам и третьим сторонам, "Челси" совершил в период с 2011 по 2018 год, при предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче.



Эти выплаты на общую сумму в 47 млн. фунтов касаются целого ряда трансферов, включая Эдена Азара, Самуэля Это'О, Виллиана, Рамиреса, Давида Луиса, Андре Шюррле и Неманью Матича.



В указанный период — с 2011 по 2018 год — "Челси" выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.



Новые владельцы, купившие "Челси" в 2022 году, сами донесли об обнаруженных махинациях, а также полностью признали свою вину, и Премьер-Лига приняла это во внимание как смягчающий фактор, уменьшив размер штрафа вдвое.



В итоге "Челси" был оштрафован на 10 млн. фунтов и подвергнут однолетнему запрету на совершение приобретений в первую команду. Этот запрет будет активирован в случае повторных нарушений в течение двух ближайших лет.



Наконец, девятимесячный трансферный запрет был наложен на академию "Челси", где был выявлен целый ряд нарушений по регистрации игроков в период с 2019 по 2022 год. Правда, этот запрет касается только футболистов, которые прежде числились в академиях других клубов Премьер-Лиги или Футбольной Лиги. Дополнительно "синие" выплатят 750,000 фунтов штрафа.



В то же время FA продолжает собственное расследование в отношении "Челси" насчет выплат незарегистрированным агентам.



Добавим, в 2023 "Челси" был также оштрафован УЕФА на 8.6 млн. фунтов за "предоставление неполной финансовой информации" по периоду с 2012 по 2019 год.