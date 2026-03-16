Премьер-Лига оштрафовала "Челси" на 10 млн. фунтов

Челси "Челси" был оштрафован Премьер-Лигой на 10 миллионов фунтов за финансовые нарушения.

Нарушения, касающиеся секретных выплат незарегистрированным футбольным агентам и третьим сторонам, "Челси" совершил в период с 2011 по 2018 год, при предыдущем владельце клуба Романе Абрамовиче.

Эти выплаты на общую сумму в 47 млн. фунтов касаются целого ряда трансферов, включая Эдена Азара, Самуэля Это'О, Виллиана, Рамиреса, Давида Луиса, Андре Шюррле и Неманью Матича.

В указанный период — с 2011 по 2018 год — "Челси" выиграл два титула Премьер-Лиги, два Кубка Англии, Кубок Лиги, Лигу Чемпионов и Лигу Европы.

Новые владельцы, купившие "Челси" в 2022 году, сами донесли об обнаруженных махинациях, а также полностью признали свою вину, и Премьер-Лига приняла это во внимание как смягчающий фактор, уменьшив размер штрафа вдвое.

В итоге "Челси" был оштрафован на 10 млн. фунтов и подвергнут однолетнему запрету на совершение приобретений в первую команду. Этот запрет будет активирован в случае повторных нарушений в течение двух ближайших лет.

Наконец, девятимесячный трансферный запрет был наложен на академию "Челси", где был выявлен целый ряд нарушений по регистрации игроков в период с 2019 по 2022 год. Правда, этот запрет касается только футболистов, которые прежде числились в академиях других клубов Премьер-Лиги или Футбольной Лиги. Дополнительно "синие" выплатят 750,000 фунтов штрафа.

В то же время FA продолжает собственное расследование в отношении "Челси" насчет выплат незарегистрированным агентам.

Добавим, в 2023 "Челси" был также оштрафован УЕФА на 8.6 млн. фунтов за "предоставление неполной финансовой информации" по периоду с 2012 по 2019 год.





Автор mihajlo   

Дата 16.03.2026 18:00

  1. moneycity 16.03.2026 18:12
    Харви Эллиотт - лучший игрок АПЛ сезона 25/26 (с) какая-то наглухо отбитая поехавшая бабка

  2. narcot 16.03.2026 18:11
    Новый лидер Ирана лечится в Москве, заявила кувейтская газета «Аль-Джарида». Кремль это не комментирует

    По данным «Аль-Джариды», верховного лидера Ирана Моджтабу Хаменеи доставили в Москву на российском военном самолете 12 марта. Его успешно прооперировали и сейчас он лечится в частной клинике, связанной с Кремлем.



    рыжая шлюха, томагавком по москвачкале давай

  3. dembo 16.03.2026 18:10
    красавцы , ИМПЕРАТОРЫ



    Челси ждет величие. Бизнескарим летом люто. Трофеи будут, я ето знаю, ето я вам гарантирую. Бизнескар+трофикар= Челси

  4. narcot 16.03.2026 18:09
    лысый скуфчик на кекстере вызывает шалаву, она приезжает, надувшись, и говорит: «сынок, не сегодня»

  5. gameboy 16.03.2026 18:02
    Мешки ебаные, десяткой не отделаться

