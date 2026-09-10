Кэррик: "Победа в Лиге Чемпионов — это лучшее ощущение для футболиста"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Майкл Кэррик заявил, что победа в Лиге Чемпионов — это лучшее ощущение, которое ему довелось испытать в качестве футболиста.

В 2008 году Кэррику довелось сыграть за "Юнайтед" в финале Лиги Чемпионов против "Челси", проведя все 120 минут на поле "Лужников" в Москве.



Кэррик прекрасно помнит радость той победы, и это подстегивает Майкла к успешному выступлению в Лиге Чемпионов в качестве тренера.



"Это волшебное соревнование. Соревнование, в котором все мы хотим быть. Когда ты не участвуешь в нем, то осознаешь, насколько оно особенное. А когда ты участвуешь в нем, то хочешь выжать из этого максимум".



"Думаю, все мы видели особенные вечера и чувствовали особенные вещи в этом соревновании на протяжении всех этих лет. Это лучшее соревнование, чтобы бросать себе вызов и пробовать себя против лучших. Мы рады быть здесь, но мы здесь не только для того, чтобы довольствоваться участием. Мы здесь для того, чтобы сделать дело и продвинуться как можно дальше".



"Победа в Лиге Чемпионов — это лучшее ощущение, которое мне посчастливилось испытать в качестве футболиста. Для меня это высшая цель, и было бы приятно снова это почувствовать однажды".



"Это не то, что можно воспринимать как должное. Нужно сделать все возможное, чтобы попасть сюда и остаться здесь", — цитирует Кэррика Daily Mail.