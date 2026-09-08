Эстевао не говорил Алонсо, что хочет уйти из "Челси"

Главный тренер "Челси" Хаби Алонсо заявил, что вингер Виллиан Эстевао не говорил ему о своем желании покинуть клуб.

На днях в бразильской прессе появилась информация, что Эстевао не чувствует доверия со стороны Алонсо и готов уйти из "Челси" в январе, если ситуация с его игровым временем не улучшится.



Однако Алонсо совершенно не наблюдает каких-либо проблем у Эстевао, который трудится с полной самоотдачей и ждет своего шанса.



"Нет, он готов и хорошо тренируется. В последнем матче он оказал очень хорошее влияние на игру и имел отличный момент. Он полностью погружен в процесс, и у него очень хороший настрой".



"Я на 100 процентов рассчитываю на него, потому что он обладает таким потенциалом и так молод. Он в процессе адаптации и быстро учится. Сезон будет длинным".



"Частные разговоры останутся частными. Сезон будет длинным. Игроки обладают желанием и стремлением становиться лучше и показывать, что они готовы к этому испытанию".



"Именно этого мы хотим, и Эсте является частью этого. Он с очень хорошим настроем и духом готовится к каждому матчу", — цитирует Алонсо Sky Sports.