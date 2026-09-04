Эстевао задумывается об уходе из "Челси" в январе

Вингер "Челси" Эстевао Виллиан задумывается об уходе из лондонского клуба в зимнее трансферное окно.

Эстевао очень уверенно провел прошлый сезон, свой дебютный за "Челси", забив восемь голов и отдав четыре результативные передачи в 36 матча.



Сезон Эстевао был досрочно завершен травмой задней поверхности бедра, из-за чего 19-летний игрок не смог рассчитывать на место в заявке сборной Бразилии на Чемпионат Мира.



Этим летом в "Челси" сменился главный тренер, и на старте нового сезона Хаби Алонсо дал понять, что своей основной атакующей тройкой видит Коула Палмера, Моргана Роджерса и Жоао Педро.



По информации ESPN Brasil, Эстевао уже поделился со своим ближайшим окружением опасениями насчет того, что Алонсо не будет ему доверять в стартовавшем сезоне, особенно без еврокубков.



Эстевао лишь вышел на семь заключительных минут в матче первого тура Премьер-Лиги против "Фулхэма", а поединок против "Брайтона" в минувший уикенд целиком провел на скамейке запасных.



Если ситуация с игровым временем не изменится в лучшую сторону, то Эстевао рассмотрит возможность ухода из "Челси" уже в январе, несмотря на всю свою любовь к "синим".



Также сообщается, что Эстевао не хочет конкурировать с Педру Нету за позицию правого вингера и предпочитает играть 10-го номера, где у Алонсо есть вернувшийся в форму Палмер и купленный за 117 миллионов фунтов Роджерс.