Мерсон встревожен комментариями Де Дзерби

Эксперт Sky Sports Пол Мерсон заявил, что встревожен комментариями главного тренера "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби после матча Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".

В минувшую субботу "Тоттенхэм" сыграл вничью 0:0 на "Сити Граунд", ни разу не пробив в створ. Таким образом, "шпоры" по-прежнему остаются без забитых голов в новом сезоне Премьер-Лиги.



После матча Де Дзерби раскритиковал действия своих атакующих игроков, а также пожаловался, что медицинская служба заставила его пораньше заменить Савиньо и Дестини Удоджи. Мерсону такие заявления не по душе.



"Думаю, "Тоттенхэму" повезло против "Ноттингем Форест". Окажись Неко Уильямс чуть смелее, и "Форест" одержал бы победу. Но с чего-то нужно начинать".



"Роберто Де Дзерби раскритиковал своих нападающих после матча. Он также раскритиковал свой медицинский персонал, который диктовал ему замены. Такие вещи произносятся в раздевалке — не нужно выходить и говорить это на публику. Этот сор не выносят из избы".



"Это тревожит меня как фаната "Тоттенхэма". Де Дзерби ссорится с людьми".



"Я не знаю, покрывает ли он себя этими комментариями насчет медицинского персонала, потому что насчет этого можно было промолчать".



"Он раскритиковал их — и вспомните, что случилось с Энцо Мареской в "Челси", когда он начал критиковал медицинскую службу, которая диктовала его замены. Спустя несколько недель он ушел".



"В то же время, даже если ему говорят заменить игрока, он является менеджером, и он — главный. Если не он решает, сколько времени его игроки проведут на поле, зачем ему покрывать себя?"



"Я не понимаю его критики насчет нападающего. У них не было 20 моментов. Голкипер "Ноттингем Форест" не стал лучшим игроком матча. Я совершенно этого не видел".



"Тоттенхэму" предстоит проделать большой путь. Но, как мне кажется, их проблема — в ментальной плоскости. Вы не можете два года подряд финишировать на 17-м месте и ожидать, что это за минуту изменится".



"Думаю, люди должны быть терпеливы. "Тоттенхэм" не должен переживать из-за восьми очков отставания от "Арсенала". Им лишь стоит переживать из-за того, кто на пятом месте и сколько очков до пятого места".



"Им не финишировать выше "Манчестер Сити", "Ливерпуля", "Челси" и "Арсенала", — сообщил Мерсон Sky Sports.