Ричард Хьюз назначен спортивным директором "Аль-Хиляля"

Саудовский "Аль-Хиляль" официально подтвердил назначение бывшего спортивного директора "Ливерпуля" Ричарда Хьюза.

"Ливерпуль" только в минувшую субботу объявил об уходе Хьюза. Ни клуб, ни сам Ричард не стали раскрывать причин своего расставания, но это никогда не было тайной.



Хьюз определял трансферную политику "Ливерпуля" после своего перехода из "Борнмута" летом 2024. Одним из своих первых больших решений Ричард выбрал Арне Слота на роль преемника Юргена Клоппа.



Минувшим летом Хьюзу пришлось уволить Слота и обратиться к своему бывшему клубу "Борнмуту" для приглашения Андони Ираолы на должность главного тренера.



Новым вызовом Хьюза становится "Аль-Хиляль", где 47-летнему шотландцу предстоит работать с техническим директором Саймоном Фрэнсисом и ведущим скаутом Харри Артером, которые оба являются бывшими игроками "Борнмута".



С собой в "Аль-Хиляль" Хьюз забрал двух своих соотечественников в лице Марка Берчилла и Крейга Макки, которые прибыли с ним в "Ливерпуль" из "Борнмута" два года назад.



Добавим, минувшим летом "Аль-Хиляль" приобрел Габриэля Мартинелли, Уолли Уоткинса и Крисенсио Саммервилла у "Арсенала", "Астон Виллы" и "Вест Хэма", соответственно.