Ричард Хьюз покинул пост спортивного директора "Ливерпуля"

Ричард Хьюз "Ливерпуль" официально объявил об уходе Ричарда Хьюза с поста спортивного директора.

Хьюз занимал должность спортивного директора "Ливерпуля" с июня 2024, прибыв в мерсисайдский клуб из "Борнмута".

В первом же сезоне Хьюза "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, после чего устроил масштабную трансферную кампанию с дорогостоящими приобретениями вроде Флориана Вирца и Александера Исака.

Несмотря на инвестиции в состав, прошлый сезон сложился неудачно для "Ливерпуля", который лишь с большим трудом квалифицировался в Лигу Чемпионов. Это стоило работы главному тренеру Арне Слоту, а теперь, после закрытия летнего трансферного окна, клуб покидает и Хьюз.

"Ливерпуль" не называет причины расставания с Хьюзом, однако Ричард уходит по своей инициативе и, как утверждает журналист Бен Джейкобс, делает это для того, чтобы вскоре устроиться в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.

"Ливерпуль" также сообщает, что поиски нового спортивного директора уже ведутся.





Метки Ливерпуль, Хьюз

Автор mihajlo   

Дата 05.09.2026 15:00

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  1. christina-milian 05.09.2026 15:14 # christina-milian
    Заложил атомную бомбу под здание, которое называется Ливерпуль.

    (ответить)

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