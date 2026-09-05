Ричард Хьюз покинул пост спортивного директора "Ливерпуля"

"Ливерпуль" официально объявил об уходе Ричарда Хьюза с поста спортивного директора.

Хьюз занимал должность спортивного директора "Ливерпуля" с июня 2024, прибыв в мерсисайдский клуб из "Борнмута".



В первом же сезоне Хьюза "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, после чего устроил масштабную трансферную кампанию с дорогостоящими приобретениями вроде Флориана Вирца и Александера Исака.



Несмотря на инвестиции в состав, прошлый сезон сложился неудачно для "Ливерпуля", который лишь с большим трудом квалифицировался в Лигу Чемпионов. Это стоило работы главному тренеру Арне Слоту, а теперь, после закрытия летнего трансферного окна, клуб покидает и Хьюз.



"Ливерпуль" не называет причины расставания с Хьюзом, однако Ричард уходит по своей инициативе и, как утверждает журналист Бен Джейкобс, делает это для того, чтобы вскоре устроиться в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.



"Ливерпуль" также сообщает, что поиски нового спортивного директора уже ведутся.