Ричард Хьюз покинул пост спортивного директора "Ливерпуля"
"Ливерпуль" официально объявил об уходе Ричарда Хьюза с поста спортивного директора.
Хьюз занимал должность спортивного директора "Ливерпуля" с июня 2024, прибыв в мерсисайдский клуб из "Борнмута".
В первом же сезоне Хьюза "Ливерпуль" завоевал титул Премьер-Лиги, после чего устроил масштабную трансферную кампанию с дорогостоящими приобретениями вроде Флориана Вирца и Александера Исака.
Несмотря на инвестиции в состав, прошлый сезон сложился неудачно для "Ливерпуля", который лишь с большим трудом квалифицировался в Лигу Чемпионов. Это стоило работы главному тренеру Арне Слоту, а теперь, после закрытия летнего трансферного окна, клуб покидает и Хьюз.
"Ливерпуль" не называет причины расставания с Хьюзом, однако Ричард уходит по своей инициативе и, как утверждает журналист Бен Джейкобс, делает это для того, чтобы вскоре устроиться в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии.
"Ливерпуль" также сообщает, что поиски нового спортивного директора уже ведутся.
05.09.2026 15:00
Просмотров: 137
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила
Последние комментарии:
Заложил атомную бомбу под здание, которое называется Ливерпуль.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий