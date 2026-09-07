Ндиайе: "Ты не можешь отказать "Сити"

Нападающий Илиман Ндиайе объяснил, почему предпочел перейти в "Манчестер Сити", а не в "Тоттенхэм".

В заключительный день летнего трансферного окна "Сити" приобрел Ндиайе у "Эвертона" за 65 миллионов фунтов, хотя всего несколькими днями ранее "Тоттенхэм" достиг договоренности с "ирисками" насчет Илимана.



Ндиайе сразу получил место в стартовом составе "Сити" на матч Премьер-Лиги против "Ковентри", и после победы 1:0 26-летний сенегалец поведал, что клуб с "Этихад" всегда был его приоритетом.



"Я не испытывал стресс и не паниковал. Я всегда говорил: "Что случится, то случится. Бог определит твое будущее — оно уже предначертано". Я просто был терпелив, и когда "Сити" обратился, я был в восторге. Для меня это всегда был "Сити".



"Я хотел участвовать в Лиге Чемпионов и играть за одну из лучших команд в мире. Я не говорю, что "Тоттенхэм" таковой не является, но когда тебя зовет "Манчестер Сити", ты не говоришь "нет".



"Это была хорошая неделя для меня, а сверх всего еще эта победа".



"Когда я разговаривал со своей женой, то сказал ей, что в случае своего ухода из "Эвертона" я должен отправиться туда, где буду играть в Лиге Чемпионов".



"Было сложно уходить из "Эвертона". У меня сложились отличные отношения с фанатами и игроками там, но порой мы должны двигаться дальше, таков футбол", — цитирует Ндиайе BBC.