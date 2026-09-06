"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси"
"Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Челси" после того, как пропустил уже на второй минуте матча.
"Канониры" из-за травмы недосчитались Кристиана Москеры, поэтому его место в стартовом составе занял Эзри Конса. Бруно Гимараэс выздоровел и расположился на лавке.
В стартовый состав "синих" были внедрены Джош Ачимпонг и Рис Джеймс, а Леви Колуилл и Мало Гюсто переместились в запас.
От начала матча прошла минута с небольшим, и хозяева "Эмирейтс" пропустили. Йоррел Хато головой выполнил скидку на Моргана Роджерса, а тот великолепно пробил с лету с границы штрафной площади — 0:1.
"Арсенал" ответил на пропущенный гол опасным розыгрышем штрафного, однако Эмилиано Мартинес своей головой остановил Габриэля Магаэльяса.
На 12-й минуте "канониры" еще раз опасно исполнили стандарт. В процессе Мартинес совершил сейв, затем за "синих" сыграла штанга, но Риккардо Калафьори все же отправил мяч в ворота. Радость хозяев продлилась недолго, потому что рефери и VAR определили офсайд и гол отменили.
"Арсенал" продолжил отчаянно давить и сразу же мчался к чужим воротам, как забирал себе мяч. На 23-й минуте "Челси" удалось огрызнуться дальним ударом Джеймса, однако Давид Райя сыграл надежно.
Давление "канониров" принесло свои плоды на 25-й минуте. Кай Хаверц сместился с правого фланга в направлении центра, а затем пробил с границы штрафной площади, поразив ближний нижний угол ворот Мартинеса — 1:1.
Сравняв счет, хозяева значительно остепенились. Гости смогли перевести дух, а на последних секундах первого тайма огрызнулись ударом Педру Нету в штангу.
Второй тайм начался с того, что "канониры" повели в счете. Христос Цолис оторвался от Ачимпонга на левом фланге и прострелил в штрафную, где Мартин Эдегор в самом центре обработал мяч и поразил ворота — 2:1.
Теперь "Челси" оказался в непривычном для себя по этому матчу положении, когда нужно отыгрываться. "Синие" просто не могли поднять голову и преодолеть прессинг соперника, чтобы попытаться сравнять счет.
На 69-й минуте напомнил о себе Букайо Сака, однако его обводящий удар был великолепно парирован Мартинесом.
Редкий и свой последний шанс уйти от поражения "синие" создали на 89-й минуте, но Райя блестяще справился с ударом вышедшего на замену Эстевао Виллиана.
"Челси" посчастливилось открыть счет уже на второй минуте, однако в дальнейшем "Арсенал" заметно превосходил своего соперника по игре и заслуженно забрал все три очка.
"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче
06.09.2026 20:30
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Последние комментарии:
Арсенал изи на классе деклассировал синюю попомойку. Предсказуемо и ожидаемо
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Всё стало на свои места, надеюсь немного приглушит синих, а то заебали эти высказывания лучшей атаки в Премьер Лиге после двух туров… Арсенал красавцы, распаковывали команду синих в их же штрафной. Хавертц топ!
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Местные ишаки вые6аны
середняки подумали что они кони
Ахахахахаха они же ишаки арьююююю
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Автобус не парковали, голы забиты с игры, вратаря не блокировали
Даже рандом дали забить помойке синей
Какие оправдания на этот раз
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Арсик по классике накуканил шерстьси)
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А Алонсо оказывается пиздец новатор: Ачимпонга в атаку, Гюсто на цпз) Походу адепт школы Гвардиолы. Только вот учитывает ли он класс исполнителей?
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Ожидаемый результат. Алонсо разочаровал, вышел своей привычной схемой и отдал Арсеналу мяч, а оказалось, они и в атаке чето умеют, а не только глиномесить в защите, кто бы мог подумать ) ) Ну и Жоао Педро абсолютно не попал в игру, надо было раньше Уэлбека выпускать. Едем дальше, проиграли лучшей команде Англии.
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Без кайседо достойно. Плюс палестру ждем, хато не латераль. Хато надо ниже опускать на 3его в тройке. Вышел испашка чавария и сразу игра другая
Левый полуфланг в защите подлатать и впринципе можно гамать .
Арсенал сыгранней и физовее . Но ничего особенного . Арсенал как арсенал
Грязная игра по ногам, по корпусу, задержки, тычки...кароч ниче нового, и все так же это не свистится.
Рот ебал фаи кабинетных пидорков. Но судейство не причина проеба, счет по игре
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просто добавить еще пару игроков топ уровня в нападение и челси бы уже не вышел на 2 тайм
абсолютный декласс алонсо
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конса породисто срезал роджерса
цолис норм матч провел
эдегор, хаверц,райя топари
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За 7 лет и кучу бабла на трансферы гелевый петушок смог поставить только игру на стандартах и себя раком в судейской)
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Пенсоебалочка прошла на ура. Счёт только не по игре.
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Абсолютно новый подзалупси.
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Ахахаха пенсоишаки ибанные
06.09.2026 09:07 # удалить
v-0987654321
Чемпионы вые6ут Ишаков
местные нищие пенсоИшаки это чувствуют
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Источник: https://fapl.ru/posts/124297/?c=1#c8215817
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"Я ставлю на победу "Челси" со счетом 2:1. Я ставлю на то, что Жоао Педро и Коул Палмер забьют за "Челси", — цитирует Терри Evening Standard.
Что же ставил Терри - вопрос риторический.
LONDON IS RED
PS. Райя бист
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