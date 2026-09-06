"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси"

"Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Челси" после того, как пропустил уже на второй минуте матча.

"Канониры" из-за травмы недосчитались Кристиана Москеры, поэтому его место в стартовом составе занял Эзри Конса. Бруно Гимараэс выздоровел и расположился на лавке.



В стартовый состав "синих" были внедрены Джош Ачимпонг и Рис Джеймс, а Леви Колуилл и Мало Гюсто переместились в запас.



От начала матча прошла минута с небольшим, и хозяева "Эмирейтс" пропустили. Йоррел Хато головой выполнил скидку на Моргана Роджерса, а тот великолепно пробил с лету с границы штрафной площади — 0:1.



"Арсенал" ответил на пропущенный гол опасным розыгрышем штрафного, однако Эмилиано Мартинес своей головой остановил Габриэля Магаэльяса.



На 12-й минуте "канониры" еще раз опасно исполнили стандарт. В процессе Мартинес совершил сейв, затем за "синих" сыграла штанга, но Риккардо Калафьори все же отправил мяч в ворота. Радость хозяев продлилась недолго, потому что рефери и VAR определили офсайд и гол отменили.



"Арсенал" продолжил отчаянно давить и сразу же мчался к чужим воротам, как забирал себе мяч. На 23-й минуте "Челси" удалось огрызнуться дальним ударом Джеймса, однако Давид Райя сыграл надежно.



Давление "канониров" принесло свои плоды на 25-й минуте. Кай Хаверц сместился с правого фланга в направлении центра, а затем пробил с границы штрафной площади, поразив ближний нижний угол ворот Мартинеса — 1:1.



Сравняв счет, хозяева значительно остепенились. Гости смогли перевести дух, а на последних секундах первого тайма огрызнулись ударом Педру Нету в штангу.



Второй тайм начался с того, что "канониры" повели в счете. Христос Цолис оторвался от Ачимпонга на левом фланге и прострелил в штрафную, где Мартин Эдегор в самом центре обработал мяч и поразил ворота — 2:1.



Теперь "Челси" оказался в непривычном для себя по этому матчу положении, когда нужно отыгрываться. "Синие" просто не могли поднять голову и преодолеть прессинг соперника, чтобы попытаться сравнять счет.



На 69-й минуте напомнил о себе Букайо Сака, однако его обводящий удар был великолепно парирован Мартинесом.



Редкий и свой последний шанс уйти от поражения "синие" создали на 89-й минуте, но Райя блестяще справился с ударом вышедшего на замену Эстевао Виллиана.



"Челси" посчастливилось открыть счет уже на второй минуте, однако в дальнейшем "Арсенал" заметно превосходил своего соперника по игре и заслуженно забрал все три очка.



"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче