"Арсенал" одержал волевую победу над "Челси"

Мартин Эдегор "Арсенал" одержал волевую победу 2:1 над "Челси" после того, как пропустил уже на второй минуте матча.

"Канониры" из-за травмы недосчитались Кристиана Москеры, поэтому его место в стартовом составе занял Эзри Конса. Бруно Гимараэс выздоровел и расположился на лавке.

В стартовый состав "синих" были внедрены Джош Ачимпонг и Рис Джеймс, а Леви Колуилл и Мало Гюсто переместились в запас.

От начала матча прошла минута с небольшим, и хозяева "Эмирейтс" пропустили. Йоррел Хато головой выполнил скидку на Моргана Роджерса, а тот великолепно пробил с лету с границы штрафной площади — 0:1.

"Арсенал" ответил на пропущенный гол опасным розыгрышем штрафного, однако Эмилиано Мартинес своей головой остановил Габриэля Магаэльяса.

На 12-й минуте "канониры" еще раз опасно исполнили стандарт. В процессе Мартинес совершил сейв, затем за "синих" сыграла штанга, но Риккардо Калафьори все же отправил мяч в ворота. Радость хозяев продлилась недолго, потому что рефери и VAR определили офсайд и гол отменили.

"Арсенал" продолжил отчаянно давить и сразу же мчался к чужим воротам, как забирал себе мяч. На 23-й минуте "Челси" удалось огрызнуться дальним ударом Джеймса, однако Давид Райя сыграл надежно.

Давление "канониров" принесло свои плоды на 25-й минуте. Кай Хаверц сместился с правого фланга в направлении центра, а затем пробил с границы штрафной площади, поразив ближний нижний угол ворот Мартинеса — 1:1.

Сравняв счет, хозяева значительно остепенились. Гости смогли перевести дух, а на последних секундах первого тайма огрызнулись ударом Педру Нету в штангу.

Второй тайм начался с того, что "канониры" повели в счете. Христос Цолис оторвался от Ачимпонга на левом фланге и прострелил в штрафную, где Мартин Эдегор в самом центре обработал мяч и поразил ворота — 2:1.

Теперь "Челси" оказался в непривычном для себя по этому матчу положении, когда нужно отыгрываться. "Синие" просто не могли поднять голову и преодолеть прессинг соперника, чтобы попытаться сравнять счет.

На 69-й минуте напомнил о себе Букайо Сака, однако его обводящий удар был великолепно парирован Мартинесом.

Редкий и свой последний шанс уйти от поражения "синие" создали на 89-й минуте, но Райя блестяще справился с ударом вышедшего на замену Эстевао Виллиана.

"Челси" посчастливилось открыть счет уже на второй минуте, однако в дальнейшем "Арсенал" заметно превосходил своего соперника по игре и заслуженно забрал все три очка.

"Арсенал" — "Челси". Отчет о матче





Метки Арсенал, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2026 20:30

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. apl-nash 06.09.2026 20:38 # apl-nash
    Арсенал изи на классе деклассировал синюю попомойку. Предсказуемо и ожидаемо

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  2. paroljlogin7237 06.09.2026 20:38 # paroljlogin7237
    Всё стало на свои места, надеюсь немного приглушит синих, а то заебали эти высказывания лучшей атаки в Премьер Лиге после двух туров… Арсенал красавцы, распаковывали команду синих в их же штрафной. Хавертц топ!

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  3. v-0987654321 06.09.2026 20:38 # v-0987654321
    Местные ишаки вые6аны

    середняки подумали что они кони

    Ахахахахаха они же ишаки арьююююю

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  4. vlad17 06.09.2026 20:37 # vlad17
    Автобус не парковали, голы забиты с игры, вратаря не блокировали
    Даже рандом дали забить помойке синей
    Какие оправдания на этот раз

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  5. redwhitegun 06.09.2026 20:37 # redwhitegun
    Арсик по классике накуканил шерстьси)

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  6. sausage 06.09.2026 20:36 # sausage
    А Алонсо оказывается пиздец новатор: Ачимпонга в атаку, Гюсто на цпз) Походу адепт школы Гвардиолы. Только вот учитывает ли он класс исполнителей?

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  7. akado 06.09.2026 20:36 # akado
    Ожидаемый результат. Алонсо разочаровал, вышел своей привычной схемой и отдал Арсеналу мяч, а оказалось, они и в атаке чето умеют, а не только глиномесить в защите, кто бы мог подумать ) ) Ну и Жоао Педро абсолютно не попал в игру, надо было раньше Уэлбека выпускать. Едем дальше, проиграли лучшей команде Англии.

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  8. dembo 06.09.2026 20:36 # dembo
    Без кайседо достойно. Плюс палестру ждем, хато не латераль. Хато надо ниже опускать на 3его в тройке. Вышел испашка чавария и сразу игра другая


    Левый полуфланг в защите подлатать и впринципе можно гамать .


    Арсенал сыгранней и физовее . Но ничего особенного . Арсенал как арсенал
    Грязная игра по ногам, по корпусу, задержки, тычки...кароч ниче нового, и все так же это не свистится.
    Рот ебал фаи кабинетных пидорков. Но судейство не причина проеба, счет по игре

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  9. pozitiv4ik 06.09.2026 20:36 # pozitiv4ik
    просто добавить еще пару игроков топ уровня в нападение и челси бы уже не вышел на 2 тайм

    абсолютный декласс алонсо

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  10. memfis63 06.09.2026 20:35 # memfis63
    конса породисто срезал роджерса
    цолис норм матч провел
    эдегор, хаверц,райя топари

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  11. gucman 06.09.2026 20:35 # gucman
    За 7 лет и кучу бабла на трансферы гелевый петушок смог поставить только игру на стандартах и себя раком в судейской)

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  12. sausage 06.09.2026 20:35 # sausage
    Пенсоебалочка прошла на ура. Счёт только не по игре.

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  13. dexter 06.09.2026 20:34 # dexter
    Абсолютно новый подзалупси.

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  14. v-0987654321 06.09.2026 20:33 # v-0987654321
    Ахахаха пенсоишаки ибанные


    06.09.2026 09:07 # удалить
    v-0987654321

    Чемпионы вые6ут Ишаков

    местные нищие пенсоИшаки это чувствуют
    (ответить)

    Источник: https://fapl.ru/posts/124297/?c=1#c8215817

    (ответить)

  15. gameboy 06.09.2026 20:32 # gameboy
    "Я ставлю на победу "Челси" со счетом 2:1. Я ставлю на то, что Жоао Педро и Коул Палмер забьют за "Челси", — цитирует Терри Evening Standard.

    Что же ставил Терри - вопрос риторический.

    LONDON IS RED

    PS. Райя бист

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