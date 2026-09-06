Де Дзерби: "Мудрик еще не готов"

Наставник "Тоттенхэма" Роберто Де Дзерби заявил, что вингер Михаил Мудрик пока не готов играть матчи.

Накануне арендованный у "Челси" Мудрик сыграл свой первый официальный матч с ноября 2024, появившись на замену на 74-й минуте против "Ноттингем Форест" (0:0).



После безголевой ничьей Де Дзерби высказался насчет формы Мудрика, а также поведал, с кем 25-летний украинец будет конкурировать за игровые минуты в этом сезоне.



"Он еще не готов. Он трудится над достижением своих лучших физических кондиций. Ему нужно время, ему нужно трудиться. На этой позиции у нас есть Матис Тель, у него большой потенциал, но в то же время Матис принимает много неправильных решений. Вместе с Мудриком, у нас есть два больших игрока, два игрока с большим потенциалом, а для голов у нас есть Мармуш, он способен забивать по 15 голов за сезон", — цитирует Де Дзерби официальный веб-сайт "Тоттенхэма".